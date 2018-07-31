Под Правдинском в эти выходные состоялся международный фестиваль средневековой культуры «Ушкуй»

Там прошли турнир лучников, конное шоу и неповторимые богатырские сражения. Поучаствовать в эпичных битвах приехали ведущие реконструкторы из России , стран Прибалтики и даже Израиля

Фестиваль «Ушкуй» под Правдинском открылся под лязг мечей и гул толпы. На ристалище схлестнулись могучие воины, здесь всё по-настоящему. Жара плюс 30 градусов не мешает битве. Богатыри в боевом кураже сражаются под палящим солнцем, ещё и в броне весом в несколько десятков килограммов.

Богатырское конное шоу зрелище впечатляющее. Мужественные всадники атакуют цель, пока лошадь несётся галопом. Играет роль и порода для таких скачек предпочтительнее тракены и ганноверы. Эти грациозные жеребцы считаются самыми выносливыми и быстрыми.

Евгений Беденко, организатор фестиваля «Ушкуй», реконструктор клуба «Западная башня»:

— Почему людям нравится? Потому что это не бутафория, не постановка, у нас настоящее оружие, настоящие доспехи, все могут потрогать, померить. Узнать информацию. Бои, конечно, спортивные мы не бьёмся насмерть, оружие затуплено, но, тем не менее, это настоящие бои.

Оружие эксклюзивное. Как в старину, железо куют в кузнице. В праздник «Ушкуй» мастера-ремесленники показывают юным подмастерьям, как правильно закалять сталь. На наковальне изделие постепенно приобретает форму. Это будет кулон в форме белёвского ножа.

«Можете называть куябрик. Это проще!». Это цельнометаллический ножик с загнутым хвостовиком, который образует ручку.

Боевую ярость принято оставлять на поле боя. Это обычай, который богатыри свято чтут. В самом средневековом городище «Ушкуй» атмосфера мирная. Мастерицы-рукодельницы шьют кафтаны. Гостям показывают, как здесь обустроен быт и дают пострелять из лука.

Реконструкция здесь не только боевая, но и кулинарная. В корчме — великий пир. В котелках варят традиционную похлёбку. На вертеле запекается барашек. Кухари угощают гостей лепёшками с козьим сыром.

У нас есть шеф-повар, которого мы любовно называем Борман. Он жизнь посвятил тому, чтобы находить эти рецепты. Для того, чтобы люди смогли правда попробовать, что ели люди в средние века.

Покой мирных селян нарушило внезапное вторжение чужеземцев. На штурм башни идут свирепые варвары.

Оборонять славянскую деревню бросились защитники. Битва за городище стала самой массовой в истории праздника. Захватчики повержены, а фестиваль эпохи средневековой культуры завершается этнической музыкой.