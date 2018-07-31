Саратовский губернатор покинул топ-20 рейтинга глав регионов по теме ЖКХ 

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев по итогам июня покинул топ-20 рейтинга глав регионов по теме ЖКХ, сообщает сегодня, 31 июля, компания «Медиалогия».
В прошлом месяце глава региона потерял восемь позиций и опустился с 17 на 25 место. Его медиаиндекс в настоящее время составляет менее тысячи единиц.
Отметим, в мае губернатор области также потерял шесть позиций и попал с 11 на 17 место.
Рейтинг возглавляют мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв, которые в прошлом месяце сохранили свои лидирующие позиции.