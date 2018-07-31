Саратовский губернатор покинул топ-20 рейтинга глав регионов по теме ЖКХ

В прошлом месяце глава региона потерял восемь позиций и опустился с 17 на 25 место. Его медиаиндекс в настоящее время составляет менее тысячи единиц.

Отметим, в мае губернатор области также потерял шесть позиций и попал с 11 на 17 место.