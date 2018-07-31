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Саратовский губернатор покинул топ-20 рейтинга глав регионов по теме ЖКХ
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Саратовский губернатор покинул топ-20 рейтинга глав регионов по теме ЖКХ 

Свободные новости 2 часа назад
Фото: Свободные новости
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев по итогам июня покинул топ-20 рейтинга глав регионов по теме ЖКХ, сообщает сегодня, 31 июля, компания «Медиалогия».
В прошлом месяце глава региона потерял восемь позиций и опустился с 17 на 25 место. Его медиаиндекс в настоящее время составляет менее тысячи единиц.
Отметим, в мае губернатор области также потерял шесть позиций и попал с 11 на 17 место.
Рейтинг возглавляют мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв, которые в прошлом месяце сохранили свои лидирующие позиции.
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