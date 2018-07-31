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В ближайшие дни на Землю обрушится «звездный дождь»
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В ближайшие дни на Землю обрушится «звездный дождь» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Метеорный поток образуется во время прохождения планеты через хвост кометы Свифта-Туттля. Комета приближается к Земле лишь один раз в 135 лет, но через её хвост планета проходит ежегодно.
Жители Земли готовятся стать свидетелями красивого космического явления. В ночь на 13 августа наша планета пройдет через мощный метеорный поток, который называется «Персеиды», сообщает сайт Московского планетария.
Специалисты ожидают небывалое зрелище — до 100 метеоров в час. Примечательно, что за два дня до этого произойдет частичное солнечное затмение.
«Персеиды» — поток метеоров, появляющийся каждый год в августе со стороны созвездия Персея. Образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц. Сгорая в атмосфере они образуют так называемый «звездный дождь», интенсивность которого постоянно нарастает.
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