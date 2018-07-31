В ближайшие дни на Землю обрушится «звездный дождь»

Метеорный поток образуется во время прохождения планеты через хвост кометы Свифта-Туттля. Комета приближается к Земле лишь один раз в 135 лет, но через её хвост планета проходит ежегодно.

Жители Земли готовятся стать свидетелями красивого космического явления. В ночь на 13 августа наша планета пройдет через мощный метеорный поток, который называется «Персеиды», сообщает сайт Московского планетария.

Специалисты ожидают небывалое зрелище — до 100 метеоров в час. Примечательно, что за два дня до этого произойдет частичное солнечное затмение.

«Персеиды» — поток метеоров, появляющийся каждый год в августе со стороны созвездия Персея. Образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц. Сгорая в атмосфере они образуют так называемый «звездный дождь», интенсивность которого постоянно нарастает.