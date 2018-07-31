Иркутские власти применили комплексный метод при ремонте городских дорог

Дмитрий Бердников , глава администрации Иркутска , продолжает контроль над развитием дорожно-транспортного комплекса. Во вторник, 31 июля, Бердников проверил качество возводимого дорожного полотна на улицах в Ленинском и Свердловском округах города. По словам мэра, «в этом году городские власти применили принципиально новый подход к ремонту дорог — комплексный».

«Улицы частного сектора ремонтируем комплексно: обустраиваем бордюры и тротуары, устанавливаем лежачих полицейских, оборудуем въезды во дворы. Особенно это касается тех улиц, где расположены социальные объекты: школы, детские сады, поликлиники. И мы уже видим результаты этой работы — совершенно другое впечатление производит улица. Хочется надеяться, что жители подключатся к этой работе и благоустроят территорию возле своих домов», — отметил Бердников.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, глава города зафиксировал, что на 70% выполнены работы по асфальтированию улицы Доржи Банзарова. Этот факт очень важен для автовладельцев — трафик за последние годы значительно вырос на этой улице, но качество дорожного полотна могло создать аварийную ситуацию.

По данным мэрии, почти завершен ремонт по улицам Березовая Роща, Тельмана, в 5-м Советском переулке и на Баумана. «На каждом этапе специалисты и главы округов осуществляют контроль над деятельностью подрядчиков. По словам местных жителей, качеством проведенных работ они довольны», — уточнил мэр Иркутска.

В зависимости от потребностей, выраженных в заявлениях от местных жителей, на улицах частного сектора города проводятся грейдирование, гравирование и асфальтирование. Все ремонтные работы должны быть завершены до конца лета.

Всего в 2018 году в рамках муниципального контракта будет отремонтировано 72 участка дорог частного сектора протяженностью 25 километров. Работы ведутся за счет средств городского бюджета.

Помимо этого, пресс-центр мэрии проинформировал о следующих изменениях в транспортной системе города. До 10 августа будет закрыт проезд по улице Чехова на участке от улицы Дзержинского до улицы Карла Маркса. Это связано с выявлением существенных недостатков дорожного основания, не учтенных в первоначальном проекте ремонта.

С 1 по 4 августа будет закрыт для движения транспорта участок улицы Станиславского от Депутатской до Красноказачьей. Причина — проведение ремонтных работ на водопроводных сетях. Объезд будет осуществляться по улице Депутатской.

2 и 3 августа будет закрыт проезд на участке улицы Марии Ульяновой от Ленинградской до Волгоградской. Закрытие проезда явилось следствием аварийных ремонтных работ на сетях водопровода. Объезд будет осуществляться по параллельным улицам.