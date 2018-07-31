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Николаев: маркировка древесины будет способствовать борьбе с незаконным оборотом леса
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Николаев: маркировка древесины будет способствовать борьбе с незаконным оборотом леса 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Маркировка древесины будет способствовать повышению прозрачности рынка и борьбе с теневым оборотом древесины, сказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев, комментируя соответствующее поручение премьер-министра Дмитрия Медведева.
По словам Николая Николаева, поручение премьера — это один из важнейших элементов борьбы с незаконным оборотом древесины. Предлагается маркировать каждое бревно, и такой эксперимент уже проводится в Иркутской области. «Система маркировки даст возможность контроля за прохождением древесины от делянки до конечного потребителя», — сказал Николай Николаев. Но, по его словам, это только один из элементов контроля за оборотом древесины. Нужно также совершенствовать качество сопроводительных документов при заготовке леса, интегрировать эти данные в систему ЕГАИС, поработать над тем, чтобы эту систему невозможно было обойти мошенникам.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам совещания об охране лесов поручил Минфину, Минприроды, Минпромторгу, Минэкономразвития и Минкомсвязи до 25 сентября подготовить законодательные предложения по обязательной маркировке лесопромышленной продукции. Этим ведомствам также поручено представить в кабмин предложения по усилению контроля за оборотом древесины, соблюдением законодательства при использовании лесов для заготовки дерева.
Кроме того, к 1 декабря Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин должны представить предложения по субсидированию кредитных ставок для инвестиционных проектов по созданию экспортно ориентированных целлюлозно-бумажных производств. К 3 октября им предстоит разработать меры поддержки инвестпроектов по развитию производства машин и оборудования, используемого в лесопромышленном комплексе, а также предложения по стимулированию переработки низкокачественных сортов древесины. Также профильные министерства подумают о мерах поддержки образовательных учреждений, которые готовят специалистов для лесного комплекса.
Ряд поручений Дмитрия Медведева по итогам совещания касаются сферы лесоохраны. Так, Минприроды, Минфину и МЧС премьер поручил подготовить предложения по выделению субсидий регионам на закупку техники для осуществления лесной охраны и на оснащение лесопожарных формирований пожарной техникой и оборудованием. К 29 октября указанные министерства должны подготовить предложения по развитию системы малой авиации для охраны лесов от пожаров.
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