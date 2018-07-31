Николаев: маркировка древесины будет способствовать борьбе с незаконным оборотом леса

По словам Николая Николаева, поручение премьера — это один из важнейших элементов борьбы с незаконным оборотом древесины. Предлагается маркировать каждое бревно, и такой эксперимент уже проводится в Иркутской области . «Система маркировки даст возможность контроля за прохождением древесины от делянки до конечного потребителя», — сказал Николай Николаев. Но, по его словам, это только один из элементов контроля за оборотом древесины. Нужно также совершенствовать качество сопроводительных документов при заготовке леса, интегрировать эти данные в систему ЕГАИС, поработать над тем, чтобы эту систему невозможно было обойти мошенникам.

Минприроды, Минпромторгу, Минэкономразвития и Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам совещания об охране лесов поручил Минфину Минкомсвязи до 25 сентября подготовить законодательные предложения по обязательной маркировке лесопромышленной продукции. Этим ведомствам также поручено представить в кабмин предложения по усилению контроля за оборотом древесины, соблюдением законодательства при использовании лесов для заготовки дерева.

Кроме того, к 1 декабря Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин должны представить предложения по субсидированию кредитных ставок для инвестиционных проектов по созданию экспортно ориентированных целлюлозно-бумажных производств. К 3 октября им предстоит разработать меры поддержки инвестпроектов по развитию производства машин и оборудования, используемого в лесопромышленном комплексе, а также предложения по стимулированию переработки низкокачественных сортов древесины. Также профильные министерства подумают о мерах поддержки образовательных учреждений, которые готовят специалистов для лесного комплекса.