В Ульяновске у «ликвидированных» Свидетелей Иеговы отобрали помещение 

Помещение площадью более 200 квадратных метров на улице Пушкарева в Ульяновске изъято у религиозной организации и передано в федеральную собственность, сообщает прокуратура Ульяновской области. Ранее помещение принадлежало ульяновскому отделению религиозной организации Свидетели Иеговы, а затем было передано им (безвозмездно, в качестве пожертвования) в пользу ассоциации Свидетелей Иеговы из Португалии. Позже вступило в силу решение Верховного суда РФ о ликвидации отделений Свидетелей Иеговы в различных городах России, поскольку эта организация была признана виновной в производстве и распространении экстремистских материалов. В итоге суд признал сделку о передаче помещения ассоциации Свидетелей Иеговы недействительной. Объект возвращен в собственность государства.