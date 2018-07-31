Южноуральцы ищут хозяев пса, спасённого на озере

Южноуральцы ищут хозяев пса, которого вытащили из воды на озере Аргази, сообщение об этом появилось в одной из групп в соцсети.

По словам автора поста, 25 июля животное нашли практически на середине водоёма, в воде оно провело около 40 минут. Собака была в широком брезентовом ошейнике.

«После посещения ветеринара выяснилось, что примерный возраст пса 10-11 лет, у него почти полная потеря зрения, уши и живот были буквально съедены мошкарой. Возможно, он просто потерялся и долго бродил по лесу, а в озере пытался спастись от укусов комаров и мошки», — говорится в сообщении.

Автор поста пояснила, что сейчас питомец находится на передержке в Златоусте . Если прежний хозяин не найдётся, женщина готова оставить спасённого пса у себя.