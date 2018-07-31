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Южноуральцы ищут хозяев пса, спасённого на озере
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Южноуральцы ищут хозяев пса, спасённого на озере 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Южноуральцы ищут хозяев пса, которого вытащили из воды на озере Аргази, сообщение об этом появилось в одной из групп в соцсети.
По словам автора поста, 25 июля животное нашли практически на середине водоёма, в воде оно провело около 40 минут. Собака была в широком брезентовом ошейнике.
«После посещения ветеринара выяснилось, что примерный возраст пса 10-11 лет, у него почти полная потеря зрения, уши и живот были буквально съедены мошкарой. Возможно, он просто потерялся и долго бродил по лесу, а в озере пытался спастись от укусов комаров и мошки», — говорится в сообщении.
Автор поста пояснила, что сейчас питомец находится на передержке в Златоусте. Если прежний хозяин не найдётся, женщина готова оставить спасённого пса у себя.
Напомним, ранее другая жительница Челябинской области рассказала о нескольких котятах, которых случайно нашла на дороге. Женщина принесла малышей домой и была очень удивлена, когда её собака принялась ухаживать за котятами.
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