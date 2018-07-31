Кузбасский студенческий отряд принял участие в «Территории смыслов» 

Бойцы студенческого корпуса спасателей представили Кемеровскую область на Всероссийском форуме «Территория смыслов на Клязьме».
По информации пресс-службы обладминистрации, кузбасские добровольцы приняли активное участие в работе форума: посещали тренд-сессии, мастер-классы и принимали участие в «диалоги на равных». Студентам-спасателям удалось пообщаться с Александром Яковлевым, спасателем I класса, который рассказал ребятам о правилах безопасности и аттестации спасателей.
Сергей Цивилев рассказал, что он видит в работе волонтерского движения спасательных отрядов региона подготовку качественных кадров для регионального корпуса молодых спасателей. Посещение подобных форумов дает ребятам незаменимый опыт.