Мосгорнаследие приостановило незаконные работы в городской усадьбе XIX века 

В главном доме усадьбы Е. Ростопчиной-Шереметевых-И. Прове на ул. Новая Басманная приостановлены незаконные работы, сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия (Мосгорнаследие).
«Мосгорнаследие выдало предписание на приостановку несогласованных работ по адресу: Новая Басманная улица, дом 16, стр. 1. Это главный дом усадьбы Ростопчиной-Шереметевых-Прове. В ходе проверки обращения, поступившего на «горячую линию» департамента культурного наследия, сотрудниками ведомства было зафиксировано несогласованное обустройство входной группы с восточного фасада здания», — говорится в сообщении.
Уточняется, что здание является выявленным объектом культурного наследия и находится под охраной государства.
«Желание владельца «усовершенствовать» памятник без согласования документации с Мосгорнаследием — всегда большая опасность для здания. Ведь чаще всего это приводит к искажению его исторического облика, что недопустимо. В главном доме усадьбы XIX века Ростопчиной-Шереметевых–Прове собственник решил заменить облицовку и козырек-навес, чем грубо нарушил вид фасада. Теперь ему предстоит не только ответить перед законом, но и устранить следы нарушений», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.
Он также отметил, что в настоящее время Мосгорнаследием ведутся мероприятия по возбуждению дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 7.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
По данным пресс-службы, исторические границы владения сформировались в конце XVIII-начале XIX веков.
«Важным представляется мемориальное значение дома. Здесь летом 1858 г. был Александр Дюма. А зимой 1963-1864 гг. жил писатель Алексей Писемский», — говорится в материале.