Мосгорнаследие приостановило незаконные работы в городской усадьбе XIX века

В главном доме усадьбы Е. Ростопчиной-Шереметевых-И. Прове на ул. Новая Басманная приостановлены незаконные работы, сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия (Мосгорнаследие).

«Мосгорнаследие выдало предписание на приостановку несогласованных работ по адресу: Новая Басманная улица, дом 16, стр. 1. Это главный дом усадьбы Ростопчиной-Шереметевых-Прове. В ходе проверки обращения, поступившего на «горячую линию» департамента культурного наследия, сотрудниками ведомства было зафиксировано несогласованное обустройство входной группы с восточного фасада здания», — говорится в сообщении.

Уточняется, что здание является выявленным объектом культурного наследия и находится под охраной государства.

«Желание владельца «усовершенствовать» памятник без согласования документации с Мосгорнаследием — всегда большая опасность для здания. Ведь чаще всего это приводит к искажению его исторического облика, что недопустимо. В главном доме усадьбы XIX века Ростопчиной-Шереметевых–Прове собственник решил заменить облицовку и козырек-навес, чем грубо нарушил вид фасада. Теперь ему предстоит не только ответить перед законом, но и устранить следы нарушений», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова

Он также отметил, что в настоящее время Мосгорнаследием ведутся мероприятия по возбуждению дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 7.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

По данным пресс-службы, исторические границы владения сформировались в конце XVIII-начале XIX веков.