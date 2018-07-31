«Тойчика загрызли насмерть»: жители Шакши жалуются на нашествие бродячих собак

Но действительно ли животные так опасны

Жители микрорайона Шакша потеряли покой и сон: по улицам северной окраины башкирской столицы бегают стаи бродячих псов. Зверюги настолько бесстрашны, что, не сморгнув, одним укусом убивают хозяйских собак, и вселяют ужас в прохожих. В начале июля у одной псины даже обнаружили бешенство: из-за возможной угрозы распространения страшной болезни в районе ввели карантин.

О том, как жители Шакши страдают от бродячих собак, и какие меры приняли власти — в материале Ufa1.

Загрызли домашнего песика

Как рассказали местные жители, бродячие собаки терроризируют район давно — рыщут по помойкам, сбиваются в стаи на тротуарах. Но в этом году их стало столько, что уфимцы всерьез опасаются за свои жизни.

— Наш той-терьер за ворота выбежал, его здоровая собака бродячая укусила, ребра переломала, но он выжил. А в прошлом году тоже тойчик был, его насмерть загрызли, — рассказала местная жительница Алена.

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По словам женщины, когда-то давно бездомная собака была всего одна. Но потом она ощенилась. Кому-то из малышей повезло, забрали люди. А оставшиеся щенки превратились в матерых барбосов да так и остались при матери.

Официально случаев обращения граждан с укусами собак пока не было. Но Алена уверяет, что такие инциденты были, просто люди не обратились за помощью.

— Однажды я выходила из дома, и одна собака бросилась за мной следом. Я испугалась, встала в ступоре, она зарычала, но не кинулась, отступила и ушла, — рассказала женщина.

Выезжают по заявкам?

Уфимка даже написала обращение на сайт администрации на имя главы города, Ирека Ялалова , и попросила принять меры. Правда, по ее словам, обращение висит на сайте уже месяц, но толку от этого нет.

Женщина обратилась и в местную ветстанцию. Но ее переадресовали в Спецавтохозяйство, Дескать, отловом бродячих животных занимаются они, на эти цели им и средства выделяют. Правда, на определенное количество выездов, поэтому выезжает служба только по заявлению, но если животных на месте нет, они уезжают.

Настойчивая горожанка позвонила и в сам САХ. Диспетчер рапортовала, что в их микрорайоне отловили шесть собак, уточнила адрес новой заявки и пообещала незамедлительно приехать.

Однако, по словам Алены, прошло полторы недели, а собаки как бегали по улицам, так и бегают.

Мы в ответе за тех, кого приручили

Бродячие животные, и правда, являются достаточно серьезной городской проблемой, особенно если их численность никак не контролируется. Сбившиеся в стаи голодные и озлобленные собаки нападают на всякого, кто забредает на их территорию, особенно достается тем, кто не в силах себя защитить — детям, женщинам, пожилым людям. А если учесть, что в данном конкретном микрорайоне введен карантин по бешенству, то опасность, действительно, серьезная.

Разумеется, до жизни такой животные доходят не сами. Многие становятся бродячими из-за людей: хозяин переехал в новый дом, или родился ребенок — бобик стал не нужен. Оставшись наедине с голодом и холодом, животные дичают. И самый обычный диванный Шарик, попав в стаю и вынужденный выживать, будет защищать свою жизнь и территорию. Как говорится, с волками жить — по-волчьи выть.

К сожалению, ни в России в целом, ни в Башкирии в частности, законодательство не предусматривает полной ответственности хозяев за своих домашних питомцев. Любой недобросовестный человек может выкинуть ставшее ненужным животное на улицу и не понесет никакой ответственности. А век бездомыша недолог и очень жесток.

«Работаем по заявлению, бешеных нет»

Пока что единственный прием, который использует город для сдерживания популяции бездомных животных, их своевременный отлов. На это не самое приятное дело городские власти выделили Спецавтохозяйству 12,3 миллиона рублей — сотрудники ловят и усыпляют агрессивных, больных и опасных животных. Тендер на это занятие САХ выиграл в мае этого года.

Ufa1 позвонил в городской САХ и уточнил ситуацию с отловом, а так же выяснил, были ли среди пойманных животные больные бешенством.

Диспетчер ответила, что служба, и правда, работает по заявлениям, на отлов выезжают на следующий день после поступления заявки.

— Услуга бесплатная, ее оплачивает городская администрация. Среди животных, которые отловила наша служба, больных бешенством мы не обнаружили, опасности эпидемии нет, — пояснила сотрудница.

Есть, к чему стремиться

Но ведь может быть и лучше. Опыт соседних регионов подсказывает: иное решение проблемы с бездомными животными существует, и нам есть, куда расти.

Например, в Челябинске отловом животных занимается муниципалитет: подобранных кошек и собак везут в ветприемник. Понравившегося «арестанта» горожане могут взять себе. В Казани ежегодно выделяют больше десятка миллионов рублей на стерилизацию животных. В Перми работа с бездомными собаками налажена лучше — общественники создали мобильное приложение, где отмечены стаи злых псов, больше половины животных из ветприемника в течение года находят себе новых хозяев. Пермские зоозащитники предложили создать для бездомышей сеть центров передержки.

На оперативном совещании в мэрии в ноябре 2017 года глава Уфы Ирек Ялалов обещал, что в городе построят современный приют для животных, рассчитанный на 700 обитателей и снабженный территорией для выгула.

— Проект разработан, сейчас он находится на госэкспертизе. При решении вопросов финансирования выставим его на торги, — сказал мэр. — Возможно, что в масштабах миллионного города эта проблема не такая важная, но наше общество должно взрослеть.

С тех пор прошел почти год, но ничего о новом доме для бродячих животных пока не слышно. Ufa1 направил в городскую администрацию запрос, и попросил рассказать, на какой стадии находится проект городского приюта.

Единичный случай «Доброты»

Сейчас в городе работает единственный на текущий момент приют для животных «Доброта». Пристанище для бродяжек содержится на деньги волонтеров и неравнодушных людей, и находится в покинутом людьми поселке Новоалександровка, где под него выделили землю и заброшенное здание. Волонтеры принимают больных, раненых и нуждающихся в помощи животных. В приюте постоянно находится не менее 500 животных, хотя условия их содержания не самые лучшие, а средства, собранные волонтерами, едва ли можно назвать заоблачными. Но все же животных прививают, оказывают качественную ветеринарную помощь, кормят, дают крышу над головой и пытаются найти нового хозяина, что уже немало для бродячего барбоса, который будет верой и правдой служить новому владельцу и непременно отблагодарит за добро.

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Сам приют неоднократно пытались закрыть по разным причинам, но объединенные общей идеей волонтеры и просто неравнодушные люди смогли его отстоять.

Куда обращаться за помощью

Если вы заметили возле своих домов и участков бродячих или раненных животных, вы можете сообщить о них волонтерам и координаторам приюта. Они постараются как можно быстрее забрать животное с улицы. Все интересующие вопросы можно задать директору фонда Алене Зайнуллиной по телефону: 8-917-444 84 94.

Номер диспетчера службы САХ (отлова): 8-347-223-43-83.

Если бродячее животное вас все же укусило, следует немедленно обратиться в ближайший травмпункт. Специалисты оценят тяжесть ран, сделают вакцину от столбняка, и, при необходимости, назначат серию прививок от бешенства.