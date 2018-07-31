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Решена судьба съемочной площадки «Дома-2»
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Решена судьба съемочной площадки «Дома-2» 

Карельские вести 30 минут назад
Съемочную площадку популярного телешоу перенесут в другое место.
Как сообщает Лента.ру, российское реалити-шоу «Дом-2» может переехать на новую площадку до конца 2018 года, такая информация поступила из департамента развития новых территорий Москвы.
В ведомстве договорились с собственником земельного участка в Новой Москве, на котором в настоящее время располагается «телестройка». Власти столицы пообещали компании предоставить новую территорию, аналогичную по площади и примыкающую к старому участку.
Напомним, ранее стало известно, что съемочная площадка «Дом-2» попала в планы московских властей по строительству автодороги из Саларьева в Марьино.
По материалам: ptzgovorit.ru
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