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Природный парк «Долина реки Сходни в Куркине»
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Природный парк «Долина реки Сходни в Куркине» 

CHIPS journal 32 минуты назад
Фото: CHIPS journal
В этом парке примерно 600 видов растений, около 70 из них краснокнижные. Здесь находится живописная церковь Иконы Владимирской Божьей Матери ХVII века, склеп-часовня (место захоронения членов семьи известного врача Г. Захарьина), Аллея Славы, памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.
Территория парка составляет 5,5 км, а уникален он нетронутыми человеческой рукой ландшафтами, на которых сохранены прежняя флора и фауна. В парке множество живописных видов на реку, пешеходных тропинок и деревянных мостков. В реке обитают ондатра и американская норка, несколько видов рыбы, а еще здесь растет самая крупная в пределах Москвы популяция дикорастущих орхидей.
Экологическая тропа «Куркинские просторы» проходит по Куркинской пойме и продолжается на участке, расположенном вдоль Новогорской улицы. Возле парковых дорожек и троп есть лавочки, рядом с площадками для отдыха обустроены обычные и специальные клумбы: например, аптекарский огород и сад редких растений. По парку ведутся бесплатные экскурсии для взрослых и детей от 6 лет (индивидуальные заказываются за отдельную плату). Записаться на экскурсию и уточнить подробности можно по телефону.
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