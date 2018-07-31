Природный парк «Долина реки Сходни в Куркине»

В этом парке примерно 600 видов растений, около 70 из них краснокнижные. Здесь находится живописная церковь Иконы Владимирской Божьей Матери ХVII века, склеп-часовня (место захоронения членов семьи известного врача Г. Захарьина), Аллея Славы, памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Территория парка составляет 5,5 км, а уникален он нетронутыми человеческой рукой ландшафтами, на которых сохранены прежняя флора и фауна. В парке множество живописных видов на реку, пешеходных тропинок и деревянных мостков. В реке обитают ондатра и американская норка, несколько видов рыбы, а еще здесь растет самая крупная в пределах Москвы популяция дикорастущих орхидей.

Экологическая тропа «Куркинские просторы» проходит по Куркинской пойме и продолжается на участке, расположенном вдоль Новогорской улицы. Возле парковых дорожек и троп есть лавочки, рядом с площадками для отдыха обустроены обычные и специальные клумбы: например, аптекарский огород и сад редких растений. По парку ведутся бесплатные экскурсии для взрослых и детей от 6 лет (индивидуальные заказываются за отдельную плату). Записаться на экскурсию и уточнить подробности можно по телефону.