Starbucks запустит доставку вместе с Alibaba в Китае 

Starbucks будет сотрудничать с Alibaba для доставки напитков и хлебобулочных изделий в Ките. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
В Starbucks от комментариев агентству отказались. В свою очередь Alibaba сказали Bloomberg, что вместе с Starbucks «всегда изучают новые способы расширения долгосрочного партнерства в Китае».
На рынок доставки еды Starbucks приходит поздно, отмечает Bloomberg. По данным агентства, кофейная сеть будет одной из последних компаний, кто запускает доставку в Китае, где многие товары давно можно купить в интернете.
До этого момента Starbucks активно не занимался развитием доставки. На крупнейшем рынке компании — в США — Starbucks предлагает клиентам похожую услугу: заказать кофе заранее и забрать в нужное время в ближайшей кофейне.