Starbucks запустит доставку вместе с Alibaba в Китае

Starbucks будет сотрудничать с Alibaba для доставки напитков и хлебобулочных изделий в Ките. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В Starbucks от комментариев агентству отказались. В свою очередь Alibaba сказали Bloomberg , что вместе с Starbucks «всегда изучают новые способы расширения долгосрочного партнерства в Китае ».

На рынок доставки еды Starbucks приходит поздно, отмечает Bloomberg. По данным агентства, кофейная сеть будет одной из последних компаний, кто запускает доставку в Китае, где многие товары давно можно купить в интернете.