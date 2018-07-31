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Starbucks запустит доставку вместе с Alibaba в Китае
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Starbucks запустит доставку вместе с Alibaba в Китае 

Ведомости 34 минуты назад
Starbucks будет сотрудничать с Alibaba для доставки напитков и хлебобулочных изделий в Ките. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
В Starbucks от комментариев агентству отказались. В свою очередь Alibaba сказали Bloomberg, что вместе с Starbucks «всегда изучают новые способы расширения долгосрочного партнерства в Китае».
На рынок доставки еды Starbucks приходит поздно, отмечает Bloomberg. По данным агентства, кофейная сеть будет одной из последних компаний, кто запускает доставку в Китае, где многие товары давно можно купить в интернете.
До этого момента Starbucks активно не занимался развитием доставки. На крупнейшем рынке компании — в США — Starbucks предлагает клиентам похожую услугу: заказать кофе заранее и забрать в нужное время в ближайшей кофейне.
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