Финансирование «Сотрудничества» под контроль. Счетные палаты «матрешки» объединятся

«Такой документ поможет осуществлять контроль за эффективностью использования средств, которые направляются на реализацию программы «Сотрудничество», поскольку они финансируются из областного бюджета», — отметил Сергей Корепанов.

По мнению председателя Тюменской областной Думы, органы власти трех субъектов находятся в конструктивном диалоге, и подтверждением тому является пролонгация договора о сотрудничестве до 31 декабря 2025 года.

«Это говорит о том, что программа «Сотрудничество» будет продолжена. Кроме того, увеличилось её финансирование с 8 миллиардов до 22 миллиардов рублей», — отметил он.

Сергей Ямкин и Сергей Корепанов также обсудили вопросы, связанные с проведением выборов губернатора Тюменской области и реализацией майских указов президента РФ.