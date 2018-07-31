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Финансирование «Сотрудничества» под контроль. Счетные палаты «матрешки» объединятся
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Финансирование «Сотрудничества» под контроль. Счетные палаты «матрешки» объединятся 

ИА Север-Пресс 30 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В сентябре на совете законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов рассмотрят вопрос о соглашении между счетными палатами трех субъектов. Об этом сегодня, 31 июля, председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов сообщил на встрече с председателем Законодательного Собрания ЯНАО Сергеем Ямкиным.
«Такой документ поможет осуществлять контроль за эффективностью использования средств, которые направляются на реализацию программы «Сотрудничество», поскольку они финансируются из областного бюджета», — отметил Сергей Корепанов.
По мнению председателя Тюменской областной Думы, органы власти трех субъектов находятся в конструктивном диалоге, и подтверждением тому является пролонгация договора о сотрудничестве до 31 декабря 2025 года.
«Это говорит о том, что программа «Сотрудничество» будет продолжена. Кроме того, увеличилось её финансирование с 8 миллиардов до 22 миллиардов рублей», — отметил он.
Сергей Ямкин и Сергей Корепанов также обсудили вопросы, связанные с проведением выборов губернатора Тюменской области и реализацией майских указов президента РФ.
Завтра Сергей Корепанов посетит Шурышкарский район, а затем отправится в Приуральский район и город Лабытнанги.
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