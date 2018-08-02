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Мосгоризбирком зарегистрировал доверенных лиц кандидата в мэры Москвы М. Дегтярева
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Мосгоризбирком зарегистрировал доверенных лиц кандидата в мэры Москвы М. Дегтярева 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Москва центр
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) зарегистрировала доверенных лиц кандидата на должность мэра столицы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.
«Рассмотрев заявление кандидата на должность мэра Москвы М. Дегтярева о назначении доверенных лиц, заявления граждан о согласии быть доверенными лицами, Мосгоризбирком решил зарегистрировать доверенных лиц М. Дегтярева в количестве 22 человек и выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца», — сказала член МГИК Рима Кузнецова.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.
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