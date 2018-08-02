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Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Дегтярев зарегистрировал 20 доверенных лиц
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Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Дегтярев зарегистрировал 20 доверенных лиц 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Мосгоризбирком зарегистрировал еще 20 доверенных лиц кандидата в мэры Москвы от ЛДПР Михаила Дегтярева, соответствующее решение было принято в ходе заседания в четверг.
Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал 13 доверенных лиц Дегтярева.
"Рассмотрев заявление кандидата на должность мэра Москвы Дегтярева о назначении доверенных лиц, заявления граждан о согласии быть доверенными лицами, Мосгоризбирком решил зарегистрировать доверенных лиц Дегтярева в количестве 20 человек", — сказала член комиссии Рима Кузнецова.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии «Союз горожан».
Ранее Мосгоризбирком утвердил перечень из 209 загородных избирательных участков, которые организуют в Подмосковье, Калужской, Тульской и Владимирской областях. В среду, 25 июля, в Москве стартовал прием заявлений для голосования по месту нахождения.
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