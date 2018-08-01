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Кандидат в мэры Москвы М. Дегтярев встретился с жителями Печатников для решения проблем района
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Кандидат в мэры Москвы М. Дегтярев встретился с жителями Печатников для решения проблем района 

Агентство «Москва» 1 час назад
Кандидат на должность мэра Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев провел встречу с жителями для обсуждения актуальных проблем района Печатники, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Главная проблема здесь — это несанкционированная свалка. Это нарушение всех возможных законов. За незаконную свалку в Москве предусмотрена уголовная ответственность вплоть до нескольких лет лишения свободы. Главный вопрос — это состояние воздуха. Предельно допустимые значения вредных веществ здесь превышают норму в несколько раз. Конечно, городом-курортом в этой части Москву не назовешь. Потому что есть замечательные зеленые зоны в Москве, но здесь конкретно просто беспредел: заброшенный цех отдан в аренду одной из коммерческих фирм, которая организовала незаконную свалку. Мы обратимся в (межрайонную — прим. Агентства «Москва) природоохранную прокуратуру города Москвы, Генеральную прокуратуру РФ, дабы провести здесь проверку и закрыть все это дело», — заверил М. Дегтярев.
По приезду на незаконную свалку кандидату в мэры Москвы удалось застать недавно прибывший мусоровоз, оставленный водителем. «Нам удалось установить компанию, от которой приходит сюда мусор, мы сделаем все необходимые запросы», — подчеркнул М. Дегтярев.
Местный житель по имени Сергей пожаловался на то, что свалка находится всего в километре от жилых домов, и при дуновении ветра в их сторону становится неприятно дышать.
«Не так явно, но сюда периодически привозят мусор. Это промышленная зона, ближайшие жилые дома в районе одного километра. И когда ветер идет в сторону нашего района, то это ужас. И если посмотреть данные мониторинга, то здесь превышены все допустимые показатели вредных веществ в воздухе где-то в пять раз», — заявил Сергей.
По словам М. Дегтярева, еще одна жалоба жителей района Печатники касается нелегального проживания ряда граждан и торговли наркотиками.
«Не все граждане проживают законно, и у жителей есть жалобы на возможную торговлю наркотическими средствами. Это тоже будем проверять. Сегодня этим занимается МВД. Я направлю запрос министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, чтобы провел здесь рейд. В общем, с этим делом надо заканчивать. В Москве живут хорошие здоровые люди, а с теми, кто нарушает общественный порядок, торгуя наркотиками, мешая жизни москвичей, нужно бороться в рамках закона: кого-то отправить домой как нелегальных мигрантов, а кому-то выписать настоящий срок за торговлю наркотиками», — подытожил М. Дегтярев.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.
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