Кандидат в мэры Москвы М. Дегтярев встретился с доверенными лицами

«Приятно встречаться, потому что здесь коллектив единомышленников собрался и не только тех, кто разделяет доктрину Владимира Жириновского и поддерживает программу нашу «Москва 2.0», но и просто здоровых людей, которые хотят перемен, чтобы в Москве более справедливо распределялись доходы, не только центр цвел, радовал и нас москвичей, и туристов, но и все районы чувствовали на себе столичный лоск», — сказал М. Дегтярев.

По его словам, также необходимо развивать спортивную инфраструктуру во дворах столицы.

«Массовый спорт, к сожалению, не развивается теми темпами, которыми хотелось бы. Физкультуры нет, массового спорта нет. В каждом дворе хотелось бы и должны быть спортивная площадка для занятия футболом, легкой атлетикой, хоккеем», — отметил М. Дегтярев.

М. Дегтярев предложил также сделать все услуги для туристов платными.

«Для туристов все должно быть платным. Это нормальный процесс, приехал человек отдохнуть, у него есть деньги, он их накопил, он хочет их потратить», — пояснил кандидат в мэры Москвы от ЛДПР.

В заключение своей речи, М. Дегтярев призвал обеспечить максимальную явку москвичей на выборах мэра Москвы.

«Давайте сделаем так, друзья, чтобы 9 сентября максимальное количество москвичей пришли и проголосовали за новую власть Москвы. Самая главная наша миссия на этих выборах — альтернатива. Мы даем впервые альтернативу нормальную, системную действующей власти», — заключил он.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.