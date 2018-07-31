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Кандидат в мэры Москвы М. Дегтярев встретился с доверенными лицами
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Кандидат в мэры Москвы М. Дегтярев встретился с доверенными лицами 

Агентство «Москва» 39 минут назад
Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев встретился со своими доверенными лицами, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из центрального аппарата партии ЛДПР.
«Приятно встречаться, потому что здесь коллектив единомышленников собрался и не только тех, кто разделяет доктрину Владимира Жириновского и поддерживает программу нашу «Москва 2.0», но и просто здоровых людей, которые хотят перемен, чтобы в Москве более справедливо распределялись доходы, не только центр цвел, радовал и нас москвичей, и туристов, но и все районы чувствовали на себе столичный лоск», — сказал М. Дегтярев.
По его словам, также необходимо развивать спортивную инфраструктуру во дворах столицы.
«Массовый спорт, к сожалению, не развивается теми темпами, которыми хотелось бы. Физкультуры нет, массового спорта нет. В каждом дворе хотелось бы и должны быть спортивная площадка для занятия футболом, легкой атлетикой, хоккеем», — отметил М. Дегтярев.
М. Дегтярев предложил также сделать все услуги для туристов платными.
«Для туристов все должно быть платным. Это нормальный процесс, приехал человек отдохнуть, у него есть деньги, он их накопил, он хочет их потратить», — пояснил кандидат в мэры Москвы от ЛДПР.
В заключение своей речи, М. Дегтярев призвал обеспечить максимальную явку москвичей на выборах мэра Москвы.
«Давайте сделаем так, друзья, чтобы 9 сентября максимальное количество москвичей пришли и проголосовали за новую власть Москвы. Самая главная наша миссия на этих выборах — альтернатива. Мы даем впервые альтернативу нормальную, системную действующей власти», — заключил он.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.
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