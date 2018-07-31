В ТЦСО «Новогиреево» можно передохнуть от жары

В Территориальном центре социального обслуживания нашего района, как и в других ТЦСО по всей Москве , обустроена зона комфортного пребывания на случай жары

В Территориальном центре социального обслуживания «Новогиреево по адресу: Кусковская улица, дом № 23, корпус 2, можно отдохнуть от жары во время передвижения по району. Здесь работает кондиционер, можно посидеть в прохладе, выпить чистой воды из кулера, принять таблетку, если это необходимо и даже измерить артериальное давление у медсестры Центра. В жару, когда даже скамейка в сквере или парке не спасает, пожилому или просто не очень здоровому человеку очень важно, чтобы было место, где можно прийти в себя, спокойно посидеть в тишине и привести в порядок свои мысли.

Зона комфорта ТЦСО „Новогиреево“ работает в часы работы центра: с понедельника по четверг с 9.00 до 20.00, в пятницу с 9.00 до 18.45, в субботу с 9.00 до 17.00.