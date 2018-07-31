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В ТЦСО «Новогиреево» можно передохнуть от жары
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В ТЦСО «Новогиреево» можно передохнуть от жары 

Управа района Новогиреево 34 минуты назад
Фото: Управа района Новогиреево
В Территориальном центре социального обслуживания нашего района, как и в других ТЦСО по всей Москве, обустроена зона комфортного пребывания на случай жары
В Территориальном центре социального обслуживания «Новогиреево по адресу: Кусковская улица, дом № 23, корпус 2, можно отдохнуть от жары во время передвижения по району. Здесь работает кондиционер, можно посидеть в прохладе, выпить чистой воды из кулера, принять таблетку, если это необходимо и даже измерить артериальное давление у медсестры Центра. В жару, когда даже скамейка в сквере или парке не спасает, пожилому или просто не очень здоровому человеку очень важно, чтобы было место, где можно прийти в себя, спокойно посидеть в тишине и привести в порядок свои мысли.
Зона комфорта ТЦСО „Новогиреево“ работает в часы работы центра: с понедельника по четверг с 9.00 до 20.00, в пятницу с 9.00 до 18.45, в субботу с 9.00 до 17.00.
Фото — Александр Калугин.
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