Ещё
Рельефные мышцы и упругая кожа: Тина Канделаки показала результаты тренировок в бассейне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рельефные мышцы и упругая кожа: Тина Канделаки показала результаты тренировок в бассейне 

Passion.ru 37 минут назад
Фото: Passion.ru
42-летняя Тина Канделаки объяснила, почему стремящимся к здоровому образу жизни людям не стоит забывать о бассейне или почаще бывать на пляже.
Тина Канделаки не только является генпродюсером спортивного канала «Матч ТВ», но и собственным примером заряжает поклонников на успех в стремлении вести здоровый образ жизни и часто тренироваться. Звезда постоянно публикует в своем микроблоге снимки с занятий разными видами спорта, в том числе фото из бассейна.
«Согласитесь, плавать необходимо не только в отпуске, но и дома. Тренировки в воде — отличный способ привести себя в порядок. Готовиться к пляжу, подтягивая ноги, плечи и пресс, надо заранее, поэтому логично сочетать кардиотренировки в парке и бассейне. Плавание позволяет набрать или поддержать форму и одновременно расслабиться», — сообщила Тина, выложив снимок в купальнике.
Канделаки продемонстрировала подтянутые руки, пышный бюст и идеальный пресс. Фолловеры поблагодарили ее за вдохновение и осыпали комплиментами.
Фото и видео: Instagram
Passion.ru: последние новости
27 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд Располневшая и похорошевшая Мария Максакова позирует в красном купальнике Анастасия Волочкова засветила лишнее в кружевном боди
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье рухнул пешеходный мост119
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав92
Запашный экстренно госпитализирован24
Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике18
Внуки Исмаилова живут в нищете41
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
11:58
Почему пора брать ипотеку
Личный счет Недвижимость
02:06
Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике
В мире
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:14
МИД опубликовал «целебное фото» Лаврова
Политика
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение