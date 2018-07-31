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Костромские колбаски известного бренда оказались с запашком
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Костромские колбаски известного бренда оказались с запашком 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Костромские эксперты проверили колбаски-гриль костромских производителей, узнал KOSTROMA.TODAY. Экспертизу в Городской службе контроля качества потребительских товаров и услуг заказала газета «Северная правда».
Эксперты проверили колбаски «Мюнхенские» и «Баварские», произведенные костромскими предприятиями. Уже на этапе внешнего осмотра обнаружились недостатки. Колбаски-гриль «Мюнхенские», купленные в фирменном магазине «Шувалово», очень странно пахли.
«Это посторонний запах, не свойственный доброкачественному продукту», — констатировали эксперты.
К тому же внутри упаковки с колбаской была вода. А это тоже недопустимо — продукция, согласно нормам, должна быть сухой и чистой. К продукции остальных производителей претензий не возникло.
Проверили эксперты и содержание нитрита натрия. Но во всех образцах оно было в норме.
Напомним, что результаты экспертизы касаются только конкретных представленных образцов.
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