Костромские колбаски известного бренда оказались с запашком

Костромские эксперты проверили колбаски-гриль костромских производителей, узнал KOSTROMA.TODAY. Экспертизу в Городской службе контроля качества потребительских товаров и услуг заказала газета «Северная правда».

Эксперты проверили колбаски «Мюнхенские» и «Баварские», произведенные костромскими предприятиями. Уже на этапе внешнего осмотра обнаружились недостатки. Колбаски-гриль «Мюнхенские», купленные в фирменном магазине «Шувалово», очень странно пахли.

«Это посторонний запах, не свойственный доброкачественному продукту», — констатировали эксперты.

К тому же внутри упаковки с колбаской была вода. А это тоже недопустимо — продукция, согласно нормам, должна быть сухой и чистой. К продукции остальных производителей претензий не возникло.

Проверили эксперты и содержание нитрита натрия. Но во всех образцах оно было в норме.

Напомним, что результаты экспертизы касаются только конкретных представленных образцов.