ФНС столкнулась с противодействием в борьбе с «дробленками»

Взысканные доначисления в бюджет уже составили 12 миллиардов рублей. Это в 1,8 раза больше, чем в прошлом году. Причем столь внушительная сумма собрана без проведения проверок, что стало возможным благодаря внедрению автоматизированной системы контроля за налогами. Но некоторые налогоплательщики все ещё пытаются изобретать схемы ухода от налогов. В частности, используют такой метод, как дробление бизнеса. Борьба с такими схемами, по мнению экспертов, станет следующим шагом в борьбе налоговых органов с «уклонистами».

Методом дробления бизнеса крупные и средние предприятия пользуются, чтобы по отчётности проходить как малый бизнес и получать положенные по закону преференции в виде снижения налоговой нагрузки. Деятельность предприятия формально разбивается (дробится) на несколько внешне самостоятельных организаций или индивидуальных предпринимателей (ИП). Это делается, чтобы попасть под упрощенную систему налогообложения (УСН) или под действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Налоговики уже активно борются с подобными схемами, хотя встречают противодействие не только со стороны самих предпринимателей, но и, как ни странно, госорганов.

Одна из таких историй сейчас развернулась на Камчатке, пишет «МК». Газета сообщает, что Инспекция ФНС по Петропавловску-Камчатскому обнаружила в работе компаний бизнесмена Сергея Митюшина, владельца ООО «Автомир, признаки дробления. Бизнес с оборотом порядка 1,4 миллиарда рублей платил в бюджет всего около 6 миллионов рублей без учета зарплатных отчислений.

Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю установило, что Митюшин, будучи одновременно владельцем 80% (еще 20% принадлежит гражданке Митюшиной К. П.) и гендиректором и главным бухгалтером ООО „Автомир“, в 2012-2014 годах нарушил сразу несколько статей Налогового кодекса РФ . „С целью минимизации своих налоговых обязательств и сохранения права на применение УСН и ЕНВД создал схему дробления бизнеса путем переноса части доходов на взаимозависимые юридические лица: ООО „Автоцентр“, ООО „Автошина“ и ИП Бондаренко С. В. “, — говорилось в материалах дела. Эти юридические лица, по мнению проверяющих, фактически занимались одним видом деятельности: торговали автотоварами одинакового ассортимента и представляли один бренд — „Автомир“. Использование схемы дробления подтвердилось тем, что компания вела деятельность в одном месте, скидочные карты принимались во всех ее внешне независимых отделениях одинаково, была даже единая кассовая зона, где можно было рассчитаться с любым „самостоятельным“ продавцом.

Формальная самостоятельность и независимость друг от друга продавцов разбивалась при простом изучении структуры владения и даже, как отметили суды, не оспаривалась Митюшиным. Единственным учредителем и гендиректором „Автоцентра“ и „Автошины“ являлся сам Сергей Митюшин, а некий Бондаренко С. В. был его заместителем в „Автомире“ и „Автоцентре“. Также все три компании и ИП осуществляли деятельность на одной территории — в ТЦ „Автомир“, имели одних и тех же контрагентов, даже пользовались единым расчетно-кассовым центром. „Автошина“, „Автоцентр“ и ИП значились арендаторами помещений в данном торговом центре, однако деньги за аренду почти не платили, поскольку, как признано судами, единый финансовый поток концентрировался в руках одного руководителя. Не возмещали они расходы и на содержание торгового комплекса, а также на рекламу и изготовление подарочных сертификатов и дисконтных карт, которые у всех компаний тоже были общие с „Автомиром“. По сути, все деление бизнеса преследовало одну цель — чтобы на каждую торговую точку приходилось не более 150 кв. метров либо выручка не превышала 60 миллионов рублей.

В отношении владельца „Автомира“ было возбуждено уголовное дело по пункту „б“ части 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ „Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере“, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на 6 лет. Собственно, уголовное дело стало логичным следствием отношения Митюшина к налоговому законодательству. Предприниматель выразил протест, но проиграл суд сразу в двух инстанциях Митюшин, а судебный акт, подтверждающий правоту ФНС, вступил в силу.

На 1 августа 2018 года запланировано рассмотрение его кассационной жалобы. Между тем, налоговая служба продолжает испытывать давление всевозможных рычагов воздействия на нее и суды, с которым столкнулась практически с самого начала расследования ведения этого дела, сообщает „МК“. Протестные настроения бизнесмена Митюхина поддерживают некоторые представители региональной власти, хотя такая активность выглядит очень странно. Те, кто по роду своей деятельности должен, прежде всего, стоять на страже закона и интересов бюджета, ратуют в защиту „уклониста“.

Общественным организациям, которые также подключились к защите бизнесмена, как минимум, стоит снять розовые очки и трезво посмотреть на ситуацию. Пора понять, что ситуация в стране меняется и цифровые технологии, которые применяют госорганы, достигли такого развития, что от бдительного ока ревизоров не ускользает ни одна финансовая операция, резюмирует „МК“.