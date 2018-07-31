Ли Кэцян встретился с главой МИД Великобритании Дж. Хантом

Дав положительную оценку успехам, достигнутым в китайско-британских отношениях и двустороннем сотрудничестве в различных областях, Ли Кэцян отметил, что в нынешней обстановке Китай и Великобритания в качестве постоянных членов СБ ООН и главных экономических субъектов мира несут ответственность за защиту международного порядка и международной системы, в основе которых лежат закрепленные в Уставе ООН цели и принципы, а также защиту многосторонней торговой системы, ядром которой является ВТО

Стороны должны совместно придерживаться мультилатерализма, поддерживать мировую экономику открытого типа, сказал Ли Кэцян.

Он подчеркнул, что китайская сторона намерена вместе с британской стороной стимулировать всестороннее развитие двухсторонних отношений и сотрудничества на основе принципа взаимоуважения и равенства. Китай предоставит еще более благоприятные условия для ведения бизнеса действующим в Китае зарубежным предприятиям, в том числе и британским, и надеется на представление британской стороной благоприятной среды для инвестиционной деятельности китайских предприятий в Великобритании.

Дж. Хант со своей стороны сказал, что британская сторона готова и дальше углублять политическое взаимодоверие с Китаем, усиливать стыковку стратегий развития двух стран. Стороны должны совместно придерживаться мультилатерализма и свободной торговли, поддерживать мировой порядок, основанный на правилах.

Стороны также обменялись мнениями по международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес. -0-