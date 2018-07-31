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Ли Кэцян встретился с главой МИД Великобритании Дж. Хантом
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Ли Кэцян встретился с главой МИД Великобритании Дж. Хантом 

ИА Синьхуа 39 минут назад
Пекин, 31 июля /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в понедельник во второй половине дня в Пекине встретился с главой МИД Великобритании Джереми Хантом, прибывшим сюда для участия в китайско-британском стратегическом диалоге.
Дав положительную оценку успехам, достигнутым в китайско-британских отношениях и двустороннем сотрудничестве в различных областях, Ли Кэцян отметил, что в нынешней обстановке Китай и Великобритания в качестве постоянных членов СБ ООН и главных экономических субъектов мира несут ответственность за защиту международного порядка и международной системы, в основе которых лежат закрепленные в Уставе ООН цели и принципы, а также защиту многосторонней торговой системы, ядром которой является ВТО.
Стороны должны совместно придерживаться мультилатерализма, поддерживать мировую экономику открытого типа, сказал Ли Кэцян.
Он подчеркнул, что китайская сторона намерена вместе с британской стороной стимулировать всестороннее развитие двухсторонних отношений и сотрудничества на основе принципа взаимоуважения и равенства. Китай предоставит еще более благоприятные условия для ведения бизнеса действующим в Китае зарубежным предприятиям, в том числе и британским, и надеется на представление британской стороной благоприятной среды для инвестиционной деятельности китайских предприятий в Великобритании.
Дж. Хант со своей стороны сказал, что британская сторона готова и дальше углублять политическое взаимодоверие с Китаем, усиливать стыковку стратегий развития двух стран. Стороны должны совместно придерживаться мультилатерализма и свободной торговли, поддерживать мировой порядок, основанный на правилах.
Стороны также обменялись мнениями по международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес. -0-
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