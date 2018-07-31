В Госдуме поддержали законопроект о предоставлении россиянам бесплатного спутникового телевидения

«Я не просто поддерживаю, это мое предложение, которое я сделал еще при старом министре связи. Те деньги, которые государство тратит на устранение цифрового неравенства путем прокладки очень дорогостоящих оптоволоконных каналов по всей территории РФ совершенно не соизмеримы с теми деньгами, которые необходимо потратить на раздачу бесплатных приставок для тех десятков тысяч наших граждан, которые находятся в труднодоступных местах.

Я рад, что новый министр связи взял эту информацию к сведению и реализует эту программу, потому что это просто в тысячу раз дешевле», — сказал А. Свинцов.

Депутат также отметил нецелесообразность проведения интернета в те небольшие населенные пункты нашей страны, которые находятся далеко от оптоволоконной сети.

«Там, где это возможно, конечно интернет было бы неплохо провести. Вести интернет широкополосный в населенный пункт, где 500 человек, а он находится на расстоянии 500 км или 1 тыс. км от существующей оптоволоконной сети — то это просто мягко говоря нецелесообразно, это просто расточительство бюджетных средств», — добавил парламентарий.