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В Госдуме поддержали законопроект о предоставлении россиянам бесплатного спутникового телевидения
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В Госдуме поддержали законопроект о предоставлении россиянам бесплатного спутникового телевидения 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) поддержал законопроект о предоставлении бесплатного спутникового телевидения россиянам, не охваченным проводным цифровым телевидением. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Я не просто поддерживаю, это мое предложение, которое я сделал еще при старом министре связи. Те деньги, которые государство тратит на устранение цифрового неравенства путем прокладки очень дорогостоящих оптоволоконных каналов по всей территории РФ совершенно не соизмеримы с теми деньгами, которые необходимо потратить на раздачу бесплатных приставок для тех десятков тысяч наших граждан, которые находятся в труднодоступных местах.
Я рад, что новый министр связи взял эту информацию к сведению и реализует эту программу, потому что это просто в тысячу раз дешевле», — сказал А. Свинцов.
Депутат также отметил нецелесообразность проведения интернета в те небольшие населенные пункты нашей страны, которые находятся далеко от оптоволоконной сети.
«Там, где это возможно, конечно интернет было бы неплохо провести. Вести интернет широкополосный в населенный пункт, где 500 человек, а он находится на расстоянии 500 км или 1 тыс. км от существующей оптоволоконной сети — то это просто мягко говоря нецелесообразно, это просто расточительство бюджетных средств», — добавил парламентарий.
Ранее СМИ сообщали, что Минкомсвязи подготовило законопроект, согласно которому операторов спутникового телевидения обяжут предоставить доступ к обязательным общедоступным телеканалам россиянам, не охваченным проводным цифровым телевидением. В документе отмечается, что оператор не будет иметь возможности брать плату за подключение, кроме единовременной оплаты доступа к своей сети.
Агентство «Москва»: последние новости
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