В Дагестане выловили более 3 тысяч тонн рыбы

Дагестане выловили более 3 тысяч тонн рыбы3 тысячи 241 тонн рыбы выловили в регионе за последние 7 месяцев текущего года.

Результаты 2018 года близки к показателям рекордного за последние 5 лет улова (3245 тонн), больше всего выловлено кильки (более 1000 тонн) и сельди (более 700 тонн.)

Специалисты прогнозируют, что общий вылов к концу года составит более 7000 тонн.

На сегодняшний день в республике добывают около 30 видов рыб.

В летнее время не все промышленные предприятия добывают определенные виды рыб, например, кефали — по причине нагрева воды, рыба уходит глубоко под воду, что усложняет добычу. Активный улов начнется осенью и продлится до конца года

Саният Эмирова