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В Дагестане выловили более 3 тысяч тонн рыбы
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В Дагестане выловили более 3 тысяч тонн рыбы 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
В Дагестане выловили более 3 тысяч тонн рыбы3 тысячи 241 тонн рыбы выловили в регионе за последние 7 месяцев текущего года.
Результаты 2018 года близки к показателям рекордного за последние 5 лет улова (3245 тонн), больше всего выловлено кильки (более 1000 тонн) и сельди (более 700 тонн.)
Специалисты прогнозируют, что общий вылов к концу года составит более 7000 тонн.
На сегодняшний день в республике добывают около 30 видов рыб.
В летнее время не все промышленные предприятия добывают определенные виды рыб, например, кефали — по причине нагрева воды, рыба уходит глубоко под воду, что усложняет добычу. Активный улов начнется осенью и продлится до конца года
Саният Эмирова
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