Очаг африканской чумы свиней обнаружили в Подмосковье

Подмосковье обнаружили очаг африканской чумы свиней (АЧС) на территории берега реки Оки недалеко от деревни Тарасково городского округа Кашира , говорится в постановлении губернатора Московской области, который имеется в распоряжении РИАМО

«Установить ограничительные мероприятия (карантин), запретив в границах указанной территории следующие мероприятия: перемещение и перегруппировка животных; убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а также кормов», — отмечается в документе.

Кроме того, на территории инфицирования АЧС запрещен выезд и въезд транспорта, который не задействован в мероприятиях по ликвидации АЧС или по обеспечению жизнедеятельности проживающих на этом участке людей. Также под запретом — все виды охоты и отстрел диких кабанов.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) не представляет угрозы для здоровья человека, однако чрезвычайно опасна для животноводства, поскольку не поддается лечению и вакцинопрофилактике.