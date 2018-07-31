Ещё
Очаг африканской чумы свиней обнаружили в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Очаг африканской чумы свиней обнаружили в Подмосковье 

РИАМО 44 минуты назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье обнаружили очаг африканской чумы свиней (АЧС) на территории берега реки Оки недалеко от деревни Тарасково городского округа Кашира, говорится в постановлении губернатора Московской области, который имеется в распоряжении РИАМО.
«Установить ограничительные мероприятия (карантин), запретив в границах указанной территории следующие мероприятия: перемещение и перегруппировка животных; убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а также кормов», — отмечается в документе.
Кроме того, на территории инфицирования АЧС запрещен выезд и въезд транспорта, который не задействован в мероприятиях по ликвидации АЧС или по обеспечению жизнедеятельности проживающих на этом участке людей. Также под запретом — все виды охоты и отстрел диких кабанов.
Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) не представляет угрозы для здоровья человека, однако чрезвычайно опасна для животноводства, поскольку не поддается лечению и вакцинопрофилактике.
РИАМО: последние новости
Рейтинг благоустройства: как создается комфортная городская среда в Подмосковье В Москве создадут трехмерную модель Троицкого и Новомосковского округов Мосгоризбирком зарегистрировал доверенных лиц кандидата на пост мэра Москвы Дегтярева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье рухнул пешеходный мост119
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав92
Запашный экстренно госпитализирован24
Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике18
Внуки Исмаилова живут в нищете41
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
11:58
Почему пора брать ипотеку
Личный счет Недвижимость
02:06
Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике
В мире
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:14
МИД опубликовал «целебное фото» Лаврова
Политика
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение