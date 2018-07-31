В Греции из-за стрельбы в цыганском таборе пострадали 13 человек

На греческом острове Родос трое цыган устроили стрельбу из карабинов по цыганскому табору, в результате чего пострадали 13 человек. Об этом сообщает АМНА.

Отмечается, что инцидент произошел около полуночи в таборе, расположившемся в Кароконеро. В результате стрельбы пострадали 13 человек, которые были доставлены в медицинские учреждения. Семь из них были госпитализированы.

По данным полиции, арестован 17-летний молодой человек, который принимал участие в нападении, его сообщники разыскиваются.

О причинах произошедшего в настоящее время ничего неизвестно.