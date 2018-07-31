Ещё
В Греции из-за стрельбы в цыганском таборе пострадали 13 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Греции из-за стрельбы в цыганском таборе пострадали 13 человек 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
На греческом острове Родос трое цыган устроили стрельбу из карабинов по цыганскому табору, в результате чего пострадали 13 человек. Об этом сообщает АМНА.
Отмечается, что инцидент произошел около полуночи в таборе, расположившемся в Кароконеро. В результате стрельбы пострадали 13 человек, которые были доставлены в медицинские учреждения. Семь из них были госпитализированы.
По данным полиции, арестован 17-летний молодой человек, который принимал участие в нападении, его сообщники разыскиваются.
О причинах произошедшего в настоящее время ничего неизвестно.
Ранее сообщалось, что группа людей в масках напала на цыганский табор на окраине украинского Львова, один человек погиб.
Газета.Ru: последние новости
Глава ФСИН решил начать проверять видеорегистраторы из колоний и СИЗО Российская сноубордистка показала фанатам соблазнительную фигуру Новый глава МИД Британии перепутал китайцев с японцами
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова оценила новый «удар» по Крыму104
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост243
Россия и Казахстан отказались от важного соглашения17
«На меня нападут, если я буду ходить по Москве в вышиванке?»21
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав152
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:16
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Шоу-бизнес
00:56
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
01:38
Машинное обучение дало роботу ловкую руку
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение