В Липецке на заводе по производству картошки-фри отравилось несколько рабочих 

На заводе по производству картофеля-фри «Белая дача» в Липецке отравились парами аммиака несколько рабочих, говорится в сообщении местной природоохранной прокуратуры. На заводе организована проверка.
«Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка информации об отравлении нескольких работников резидента ОЭЗ «Липецк» — «Белая дача», парами аммиака», — говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что сотрудники контролирующих органов «произвели замеры, необходимы для установления причины инцидента».