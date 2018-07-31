В Липецке на заводе по производству картошки-фри отравилось несколько рабочих

На заводе по производству картофеля-фри «Белая дача» в Липецке отравились парами аммиака несколько рабочих, говорится в сообщении местной природоохранной прокуратуры. На заводе организована проверка. «Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка информации об отравлении нескольких работников резидента ОЭЗ «Липецк» — «Белая дача», парами аммиака», — говорится в сообщении. В сообщении отмечается, что сотрудники контролирующих органов «произвели замеры, необходимы для установления причины инцидента».