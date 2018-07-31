Юнармейцы Хакасии проводят первые сборы в горах

Военно-полевые юнармейские сборы впервые проходят На территории 5-го Центра объединенного стратегического командования Министерства обороны Российской Федерации

На территории 5-го Центра объединенного стратегического командования Министерства обороны Российской Федерации в природном парке «Ергаки» впервые проходят военно-полевые юнармейские сборы. Участие в них принимают 60 лучших юнармейцев Хакасии

Сборы продлятся три дня, в течение которых юнармейцы будут жить по режиму, как в армии, также запланирована насыщенная учебно-развлекательная программа и посещение музея природного парка «Ергаки». Ребята научатся проводить спасательные работы в горах, вязать основные виды узлов, правильно передвигаться по пересеченной местности. Еще пройдут занятия по горной подготовке, верховой езде и многое другое.

Сейчас в Хакасии в рядах всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» уже более 600 школьников со всей республики. Среди них в районах проводились отборочные соревнования — на тренировочную базу Минобороны России смогли поехать только лучшие из лучших.

Основная цель проведения сборов — развитие мотивации молодежи допризывного возраста к защите Отечества и подготовки ее к службе в армии.