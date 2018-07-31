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Юнармейцы Хакасии проводят первые сборы в горах
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Юнармейцы Хакасии проводят первые сборы в горах 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военно-полевые юнармейские сборы впервые проходят На территории 5-го Центра объединенного стратегического командования Министерства обороны Российской Федерации.
На территории 5-го Центра объединенного стратегического командования Министерства обороны Российской Федерации в природном парке «Ергаки» впервые проходят военно-полевые юнармейские сборы. Участие в них принимают 60 лучших юнармейцев Хакасии.
Сборы продлятся три дня, в течение которых юнармейцы будут жить по режиму, как в армии, также запланирована насыщенная учебно-развлекательная программа и посещение музея природного парка «Ергаки». Ребята научатся проводить спасательные работы в горах, вязать основные виды узлов, правильно передвигаться по пересеченной местности. Еще пройдут занятия по горной подготовке, верховой езде и многое другое.
Сейчас в Хакасии в рядах всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» уже более 600 школьников со всей республики. Среди них в районах проводились отборочные соревнования — на тренировочную базу Минобороны России смогли поехать только лучшие из лучших.
Основная цель проведения сборов — развитие мотивации молодежи допризывного возраста к защите Отечества и подготовки ее к службе в армии.
Организаторами сборов являются: Государственный комитет по делам молодежи Хакасии и региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» при поддержке Министерства образования и науки Хакасии, Военного комиссариата республики, 5 Центра объединенного стратегического командования Центрального военного округа Министерства обороны Российской Федерации, Фонда «Молодежный центр стратегических инициатив и проектов» и ДОСААФ Хакасии.
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