Полицейские просят волгоградцев помочь им найти похитителей 9 iPhone

Полиция Кировского района Волгограда просит горожан помочь ей в поисках похитителей девяти телефонов iPhone. Предполагаемые преступники украли смартфоны 30 июля с витрины салона сотовой связи, расположенного на улице 64-й Армии.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД , оба мужчины славянской внешности, на вид им 25-30 лет. Рост предполагаемых похитителей около 170-175 сантиметров. Один из них был одет в темные брюки, светлую футболку, черную кепку и ботинки. На втором были надеты светлые брюки, голубая футболка, солнцезащитные очки, черные сланцы.

Всех, кто что-либо знает о личностях и местонахождении мужчин, просят обратиться в дежурные части Отдела полиции № 7 по номерам 45-07-87, 45-10-46 или в Управления МВД по Волгограду по телефону 93-01-11 -.