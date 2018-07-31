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Полицейские просят волгоградцев помочь им найти похитителей 9 iPhone
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Полицейские просят волгоградцев помочь им найти похитителей 9 iPhone 

АиФ Волгоград 47 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Полиция Кировского района Волгограда просит горожан помочь ей в поисках похитителей девяти телефонов iPhone. Предполагаемые преступники украли смартфоны 30 июля с витрины салона сотовой связи, расположенного на улице 64-й Армии.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, оба мужчины славянской внешности, на вид им 25-30 лет. Рост предполагаемых похитителей около 170-175 сантиметров. Один из них был одет в темные брюки, светлую футболку, черную кепку и ботинки. На втором были надеты светлые брюки, голубая футболка, солнцезащитные очки, черные сланцы.
Всех, кто что-либо знает о личностях и местонахождении мужчин, просят обратиться в дежурные части Отдела полиции № 7 по номерам 45-07-87, 45-10-46 или в Управления МВД по Волгограду по телефону 93-01-11 -.
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