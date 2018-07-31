В Ногинске состоялось открытие Международного этапа конкурса «Дорожный патруль»

30 июля на полигоне «Ногинский» стартовал Международный этап конкурса «Дорожный патруль», проходящий в рамках «Арми-2018».

По словам начальника Главного управления военной полиции Минобороны РФ генерала-лейтенанта Владимира Ивановского, главной целью конкурса является повышение уровня профессиональной подготовки, расширение военно-технического сотрудничества по линии военной полиции и самое главное — обеспечение безопасности дорожного движения специалистами с использованием военного автотранспорта.

Ирана Армении, России, Сообщается, что в конкурсе приняли участие команды из Узбекистана КНР . Гостей традиционно встречали с хлебом и солью.

Зрителям были представлены показательные выступления: «автомобильный вальс», синхронная работа регулировщиков, мастерство управления транспортными средствами.

Текст © Дарья Миллер / Москва меняется