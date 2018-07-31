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В Ногинске состоялось открытие Международного этапа конкурса «Дорожный патруль»
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В Ногинске состоялось открытие Международного этапа конкурса «Дорожный патруль» 

Москва меняется 44 минуты назад
Фото: Москва меняется
30 июля на полигоне «Ногинский» стартовал Международный этап конкурса «Дорожный патруль», проходящий в рамках «Арми-2018».
По словам начальника Главного управления военной полиции Минобороны РФ генерала-лейтенанта Владимира Ивановского, главной целью конкурса является повышение уровня профессиональной подготовки, расширение военно-технического сотрудничества по линии военной полиции и самое главное — обеспечение безопасности дорожного движения специалистами с использованием военного автотранспорта.
Сообщается, что в конкурсе приняли участие команды из Узбекистана, Ирана Армении, России, КНР. Гостей традиционно встречали с хлебом и солью.
Зрителям были представлены показательные выступления: «автомобильный вальс», синхронная работа регулировщиков, мастерство управления транспортными средствами.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Дарья Миллер / Москва меняется
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