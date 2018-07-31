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Коня в праздничной упаковке вернули на Шолохова
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Коня в праздничной упаковке вернули на Шолохова 

Деловое сообщество 46 минут назад
Когда работа как праздник — скульптурный комплекс коней с улицы Шолохова вернули ростовчанам. Да не просто вернули, а в подарочной упаковке. Фото транспортируемой бронзовой лошади, с мордой, кокетливо повязанной красным бантом облетело социальные сети. Ростовчане умилились такому подарку от реставраторов и гадают, долго ли продержится бант.
Фигуры забирали для реставрации, крайний срок окончания работ был в сентябре. Но подрядчик успел гораздо раньше, и скоро любимый ростовчанами монумент снова станет объектом фотоохоты.
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