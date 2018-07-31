Коня в праздничной упаковке вернули на Шолохова

Когда работа как праздник — скульптурный комплекс коней с улицы Шолохова вернули ростовчанам. Да не просто вернули, а в подарочной упаковке. Фото транспортируемой бронзовой лошади, с мордой, кокетливо повязанной красным бантом облетело социальные сети. Ростовчане умилились такому подарку от реставраторов и гадают, долго ли продержится бант.

Фигуры забирали для реставрации, крайний срок окончания работ был в сентябре. Но подрядчик успел гораздо раньше, и скоро любимый ростовчанами монумент снова станет объектом фотоохоты.