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Ход конем: ростовские СМИ поспешили сообщить о возвращении фигур лошадей на прежнее место
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Ход конем: ростовские СМИ поспешили сообщить о возвращении фигур лошадей на прежнее место 

161.ru 57 минут назад
Фото: 161.ru
Коня перевозили в мастерскую для реставрации
Сегодня, 1 августа, ростовчане увидели на улицах города грузовик, который вез знакомых всем горожанам металлических коней. Совсем недавно их убрали с проспекта Шолохова. Фото в Сеть выложили очевидцы и предположили, что скульптурную композицию везут обратно после реставрации.
— Железных коней с улицы Шолохова вернули ростовчанам, — подписал снимок автор поста. — Вернулись они в праздничной упаковке, мордашку одного из них кокетливо повязали красным бантом.
Как рассказали корреспонденту 161.ru в администрации Ростова, говорить о возвращении еще рано.
— Пока их никто не возвращает. Коней везли в мастерскую для реставрации. Она продлится до 10 сентября, — пояснили в мэрии.
Красная ленточка, которой перевязана мордочка коня, означает, что груз, который перевозят, негабаритный.
В середине июля ростовчане предположили, что эту скульптурную композицию сдадут на металлолом. Но, как рассказали в администрации Ростова, коней просто решили обновить.
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