Ход конем: ростовские СМИ поспешили сообщить о возвращении фигур лошадей на прежнее место

Коня перевозили в мастерскую для реставрации

Сегодня, 1 августа, ростовчане увидели на улицах города грузовик, который вез знакомых всем горожанам металлических коней. Совсем недавно их убрали с проспекта Шолохова. Фото в Сеть выложили очевидцы и предположили, что скульптурную композицию везут обратно после реставрации.

— Железных коней с улицы Шолохова вернули ростовчанам, — подписал снимок автор поста. — Вернулись они в праздничной упаковке, мордашку одного из них кокетливо повязали красным бантом.

Как рассказали корреспонденту 161.ru в администрации Ростова, говорить о возвращении еще рано.

— Пока их никто не возвращает. Коней везли в мастерскую для реставрации. Она продлится до 10 сентября, — пояснили в мэрии.

Красная ленточка, которой перевязана мордочка коня, означает, что груз, который перевозят, негабаритный.

В середине июля ростовчане предположили, что эту скульптурную композицию сдадут на металлолом. Но, как рассказали в администрации Ростова, коней просто решили обновить.