Некачественные новостройки Ярославля попали под следствие 

Трещина от подвала до крышиО построенных по инновационной технологии рыбинских домах на улице Щепкина, куда переселили обитателей авариек, «РГ» уже писала. Когда их возводили, жители окрестностей с недоумением смотрели на каркас из тонких металлических профилей, который строители обшивали фиброцементными плитами и заполняли смесью пенополистирола и бетона. Белые гранулы долго потом летали по всем соседним дворам и валялись на дорогах. Их и сейчас можно увидеть под ногами, если подойти к домам поближе. Но уже по другой причине: они просто высыпаются из разрушающихся цоколей. А еще они сыплются в подъездах из чердачных перекрытий, лючки в которых, ведущие под крышу, строители не удосужились как следует обшить. Зато возвели четырехподъездные трехэтажки рекордно быстро: в июне 2011 года тогдашний мэр Рыбинска Юрий Ласточкин подписал постановление о выделении земельного участка под строительство, а в июне 2012 года городской департамент архитектуры и градостроительства уже выдал разрешение на ввод домов в эксплуатацию. Сдавали их, как и положено, со всей возможной торжественностью. Счастливые жильцы, тогда еще не подозревавшие, что их ждет в скором будущем, благодарили власти всех уровней и наслаждались свежей отделкой комнат и кухонь. Правда, уже тогда многих насторожило, что не на каждую стену можно повесить телевизор или шкаф — крепления там не держались. Поэтому некоторым тут же пришлось затевать ремонт и укреплять часть стен, например, досками, обшивая все это сверху гипсокартоном. Почти сразу по стенам поползли трещины, причем в некоторых случаях они оказались сквозными. Например, в одной из квартир щель залепили скотчем, чтобы не дуло с лестничной клетки. А семья Ирины Городничевой из дома 29б, устав смотреть на идущую от пола до потолка щель шириной в полсантиметра, в которую свободно входит 20-сантиметровая линейка, нарисовала во всю ее длину цветок, где трещина выполняет роль стебля. — Когда мы осенью 2012 года сюда заселились, у нас даже двери не закрывались, — рассказывает жительница дома 29а Валентина Веселова. — Потому что все было влажным, мокрыми были даже стены, а с началом отопительного сезона все, видимо, и пошло трещать. Мы жаловались в разные инстанции: к нам придут, сфотографируют трещины и уйдут. — Я пожаловалась в Ярославскую облпрокуратуру, после чего пришла комиссия, в том числе представители рыбинской администрации. На трещину поставили маячки, и на этом все закончилось, — вторит соседке Ирина Городничева. Трещина в ее квартире, которая тянется из подвала до крыши, считается самой большой. — Потом я обращалась в управляющую компанию, мне обещали щель заделать, но дальше разговоров дело не пошло. Когда говорят, что якобы никто с жалобами не обращался, это неправда. Просто все закрыли на проблему глаза. Ограниченно работоспособныИнтересно, что в ответе на запрос корреспондента «РГ» главе Рыбинска Денису Добрякову все равно упорно утверждается, что «в течение гарантийного периода жалобы от жителей домов в администрацию по общему состоянию зданий не поступали, а мелкие недостатки устранялись на основании обращений незамедлительно». Как выглядело это «незамедлительно», жительницы домов рассказали выше. Даже если не было непосредственных обращений в администрацию, люди жаловались в другие инстанции, которые не могли не поставить в известность власти города. Не случайно Рыбинская городская прокуратура в конце прошлого года сделала вывод, что «администрацией городского округа город Рыбинск длительное время не принималось мер к понуждению застройщика к устранению недостатков строительства», и внесла представление в адрес первого заместителя главы города об устранении нарушений жилищного законодательства. Впрочем, такая расслабленность властей отчасти объяснима кадровой чехардой: с момента заселения домов в городе сменились три главы. Объяснима, но не оправданна. О расселении шестилетних, но уже аварийных домов, как выяснилось, речи не идетВесной администрация Рыбинска выделила из горбюджета средства на проведение комплексного инженерно-технического обследования домов на улице Щепкина и заключила договор со специализированной организацией. В итоге, как сообщили в администрации, специалисты пришли к выводу, что дома «ограниченно работоспособны, на отдельных участках — аварийны». Что это за участки и велики ли они, ни пресса, ни сами жильцы пока не знают — в такие подробности их до сих пор не посвятили, видимо, из опасения вызвать у людей излишний взрыв эмоций. Однако о расселении шестилетних, но уже аварийных домов, как выяснилось, речи не идет. — Согласно обследованию, для приведения зданий в нормативное состояние необходимо выполнение комплекса ремонтных мероприятий, — пояснил глава Рыбинска Денис Добряков. — Администрация города планирует провести их через региональный Фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов, для чего организует совместно с правительством Ярославской области и жителями совещание для принятия решения о передаче домов в указанный фонд. За чей счет ремонт?То есть получается, что ошибки застройщика, который в 2016 году прекратил деятельность, а также всех тех, кто должен был контролировать соблюдение требований жилищного законодательства в применении к домам на Щепкина, будут оплачены из кошельков граждан. Более того, из-за выделения весьма солидной суммы на ремонт халтурно построенных домов в этом, а может, и в следующем году не будут заменены чьи-то текущие крыши, ржавые стояки и лежаки, обновлены фасады и фундаменты. С какой, однако, стати?Не говоря уже о том, что вызывает большие сомнения сама целесообразность ремонта. Те, кто ходил по квартирам «инновационных» трехэтажек и лазал там по чердакам, скорее согласится с тем, что к этим домам надо подгонять экскаватор с дробильным ковшом, а не бетономешалку.
Очень хотелось получить комментарий областных властей, потому что они, безусловно, держат на контроле решение «щепкинской» проблемы: на месте бывали и директор областного департамента строительства Виктор Неженец, и заместитель председателя облправительства Виталий Ткаченко, да и рыбинская администрация эти малоприятные вопросы решает, как видно из цитаты, совместно с облправительством. Но узнать мнение областных чиновников о ситуации и вариантах выхода из нее у корреспондента «РГ» так и не получилось. В областном департаменте строительства две недели обещали ответить на вопросы, однако в итоге вежливо послали за ответами в… администрацию Рыбинска, уполномоченную признавать дома аварийными, а жилье — непригодным для проживания. Между тем 27 июля жильцы домов ездили на прием к Виталию Ткаченко, в котором, кроме зампреда облправительства, участвовали еще несколько специалистов. — Нам сообщили, что на данный момент ничего, кроме ремонта домов, нам предложить не могут, поскольку законодательно механизм работы программы расселения аварийного жилья на 2019 год еще не определен, — рассказала участница встречи Наталия Мысик. — А когда мы спросили, какие нам дадут гарантии, что после усиления конструкций дома будут надлежащего качества, а также сколько лет они простоят — на эти вопросы нам никто ответить не смог…Кстати
В администрации Рыбинска уточнили, что на время ремонта готовы предоставить людям жилье в маневренном фонде. ДословноРоман Шабалин, заместитель прокурора города Рыбинска:— Согласно выводам инженерно-технического обследования домов 29а и 29б на улице Щепкина… общее состояние конструкций наружных и внутренних несущих стен, межэтажных перекрытий, конструкций крыши зданий является аварийным, обнаружены дефекты и повреждения, снижающие несущую способность и эксплуатационные характеристики, многочисленные трещины, деформации, несоответствие требованиям пожарной безопасности существующих конструкций объектов. …Вопрос законности действий должностных лиц органа местного самоуправления и застройщика является предметом доследственной проверки СО по г. Рыбинску СУ СК России по Ярославской области в порядке статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса РФ.