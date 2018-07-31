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Правительство Московской области подвело итоги Рейтинга‐50
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Правительство Московской области подвело итоги Рейтинга‐50 

РИА Новости 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Областной рейтинг подводился по пяти приоритетным направлениям.
Итоги традиционного Рейтинга‐50 стали известны на заседании правительства Подмосковья. Об этом сообщил телеканал «360».
Деятельность органов местного самоуправления оценивали по пяти направлениям: качество жизни, эффективное управление, сельское хозяйство, развитие предпринимательства, государственные и муниципальные услуги. Зампред правительства региона Ирина Смирнова заявила, что за первое полугодие текущего года 43 муниципалитета повысили свой рейтинг — это Электрогорск, Пущино, Красноармейск, Дзержинский, Дубна и другие.
15 территорий свой рейтинг уменьшили. Среди них городские округа Богородский, Луховицы, Звенигород, Шатура, Рузский и муниципальные районы Волоколамский, Лотошинский (среди ЗАТО), Серпуховский, Пушкинский, Воскресенский.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил внимательно отнестись к показателям Рейтинга-50.
"Необходимо еще раз провести предметную работу, почему муниципалитеты оказались в отстающих, оказать необходимую помощь", — отметил Воробьев.
Кроме того, подмосковное правительство отметило такие достижения региона, как снос заброшенного здания «Зеленого театра» в Балашихе, снос автомобильной стоянки и торгового центра в Серпухове, завершение строительства ТЦ «Аквамарин» в Ивантеевке и другие.
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