Правительство Московской области подвело итоги Рейтинга‐50

Итоги традиционного Рейтинга‐50 стали известны на заседании правительства Подмосковья . Об этом сообщил телеканал «360».

Деятельность органов местного самоуправления оценивали по пяти направлениям: качество жизни, эффективное управление, сельское хозяйство, развитие предпринимательства, государственные и муниципальные услуги. Зампред правительства региона Ирина Смирнова заявила, что за первое полугодие текущего года 43 муниципалитета повысили свой рейтинг — это Электрогорск Пущино , Красноармейск, Дзержинский, Дубна и другие.

Звенигород, 15 территорий свой рейтинг уменьшили. Среди них городские округа Богородский, Луховицы Шатура , Рузский и муниципальные районы Волоколамский, Лотошинский (среди ЗАТО), Серпуховский, Пушкинский, Воскресенский.

"Необходимо еще раз провести предметную работу, почему муниципалитеты оказались в отстающих, оказать необходимую помощь", — отметил Воробьев.