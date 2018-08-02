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Рустэм Хамитов: «Мы приближаемся к лучшим образцам мирового опыта»
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Рустэм Хамитов: «Мы приближаемся к лучшим образцам мирового опыта» 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Глава Башкирии Рустэм Хамитов отметил важность повышения производительности труда для агропромышленного комплекса республики. Об этом он заявил на круглом столе «Производство и реализация сельскохозяйственной продукции» в рамках «Дня поля-2018» в Кармаскалинском районе. Также руководитель региона напомнил сельхозпроизводителям о том, что занятость в количестве 4 человек на 1 тысячу гектаров пашни является мировым стандартом.
— Четыре человека пашут, сеют, вносят удобрения, следят, ухаживают за этими культурами, убирают. Это мировой стандарт, к которому надо стремиться. У нас лучшие передовые хозяйства имеют цифры значительно выше — 10-15 человек, — подчеркнул Рустэм Хамитов.
Глава Башкирии отметил, что по оснащению техникой, применению технологий и использованию семенного материала республика приближается к лучшим образцам мирового опыта. По его словам, эти показатели соответствующе должны влиять на производительность труда.
— Вы должны понимать, что рынок — это совершенно другая ситуация с точки зрения экономики. И работать в этой части мы должны по-другому, — заявил руководитель региона.
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