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Набор в команду #Межгалактический_Волонтер объявлен в Измайловском парке
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Набор в команду #Межгалактический_Волонтер объявлен в Измайловском парке 

Управа района Измайлово города Москвы 52 минуты назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
На востоке Москвы в одной из самых «космических» библиотек города был брошен клич для поиска межгалактических волонтеров.
Добровольцев для помощи в организации Летних читален в Измайловском парке культуры и отдыха приглашает библиотека Восток-1 (№91 им. Э. Л. Войнич).
Организаторы из ГБУК «Библиотеки ВАО» 28 июля сообщили активистам, чем и для кого будет интересно участие в организации Летних читален. Поделились грандиозными планами на год. Например, в сентябре откроется Волонтерский центр добрососедства и взаимопомощи на базе библиотеки №91 им. Э. Л. Войнич.
Организаторы открывают для волонтеров широкие возможности самореализации, образования и личностного развития. Ведь добровольцы смогут не только реализовать свои идеи, но повысить знания PR и SMM, а также развить талант в фото-видео мастерстве.
Записаться в ряды межгалактического волонтера можно и сейчас. Если вы старше 16 лет и обыденная жизнь не для вас — добро пожаловать! Подробную информацию можно получить на сайте Библиотеки Восток-1 или в социальных сетях ГБУК «Библиотеки ВАО».
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