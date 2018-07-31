Набор в команду #Межгалактический_Волонтер объявлен в Измайловском парке

На востоке Москвы в одной из самых «космических» библиотек города был брошен клич для поиска межгалактических волонтеров.

Добровольцев для помощи в организации Летних читален в Измайловском парке культуры и отдыха приглашает библиотека Восток-1 (№91 им. Э. Л. Войнич).

Организаторы из ГБУК «Библиотеки ВАО» 28 июля сообщили активистам, чем и для кого будет интересно участие в организации Летних читален. Поделились грандиозными планами на год. Например, в сентябре откроется Волонтерский центр добрососедства и взаимопомощи на базе библиотеки №91 им. Э. Л. Войнич.

Организаторы открывают для волонтеров широкие возможности самореализации, образования и личностного развития. Ведь добровольцы смогут не только реализовать свои идеи, но повысить знания PR и SMM, а также развить талант в фото-видео мастерстве.

Записаться в ряды межгалактического волонтера можно и сейчас. Если вы старше 16 лет и обыденная жизнь не для вас — добро пожаловать! Подробную информацию можно получить на сайте Библиотеки Восток-1 или в социальных сетях ГБУК «Библиотеки ВАО».