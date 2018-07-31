В Дмитровском заработает бесплатный летний кинотеатр

В парке «Ангарские пруды» 1 августа откроется бесплатный кинотеатр. Об этом сообщила представитель пресс-центра парка Светлана Мурси.

— Кинотеатр будет работать пять дней в неделю, со среды по воскресенье. В программе — советская киноклассика, новинки проката, мультфильмы, комедии, детективы и мелодрамы. Кинотеатр рассчитан на 200 мест, но можно прийти со своим стулом или пуфиком, — рассказала Светлана Мурси.

Показы будут проходить вблизи амфитеатра парка до 9 сентября. Желающих посмотреть кино будут ждать по адресу улица Софьи Ковалевской, дом 1, строение 8. Программа опубликована на сайте liapark.ru в разделе «Летние кинотеатры». (мю)