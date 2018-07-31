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В Дмитровском заработает бесплатный летний кинотеатр
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В Дмитровском заработает бесплатный летний кинотеатр 

Управа района Дмитровский города Москвы 50 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В парке «Ангарские пруды» 1 августа откроется бесплатный кинотеатр. Об этом сообщила представитель пресс-центра парка Светлана Мурси.
— Кинотеатр будет работать пять дней в неделю, со среды по воскресенье. В программе — советская киноклассика, новинки проката, мультфильмы, комедии, детективы и мелодрамы. Кинотеатр рассчитан на 200 мест, но можно прийти со своим стулом или пуфиком, — рассказала Светлана Мурси.
Показы будут проходить вблизи амфитеатра парка до 9 сентября. Желающих посмотреть кино будут ждать по адресу улица Софьи Ковалевской, дом 1, строение 8. Программа опубликована на сайте liapark.ru в разделе «Летние кинотеатры». (мю)
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