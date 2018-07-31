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Шесть человек госпитализировали под Липецком после выброса аммиака на заводе «Белая дача»
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Шесть человек госпитализировали под Липецком после выброса аммиака на заводе «Белая дача» 

ТАСС 54 минуты назад
ТАСС, 31 июля. Шесть человек доставили в Грязинскую районную больницу после выброса аммиака на заводе по переработке и заморозке картофеля фри «Белая дача» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк», сообщили ТАСС в приемном отделении райбольницы.
"Шесть человек ночью около 1:00 мск доставлены с предприятия «Белая дача», у них диагноз — острое отравление аммиаком, у одной женщины — бронхоспазм. Скорая выехала на предприятие около полуночи, в час ночи людей доставили в больницу. Это двое мужчин и четыре женщины, они госпитализированы в отделение терапии в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет", — сказала представитель больницы.
Она добавила, что все это работники завода «Белая дача», он находились на рабочем месте в момент выброса аммиака. «С людьми прибыл в больницу мастер смены, он не пострадал», — добавила собеседница.
По данным Единой дежурной диспетчерской службе Грязинского района, информация о выбросе аммиака на предприятии «Белая дача» в ОЭЗ «Липецк» поступила в 23:55 мск в понедельник, 30 июля. Как добавили в пресс-службе МЧС по Липецкой области, сейчас информацией о выбросе аммиака они не располагают.
Как уточнили в пресс-службе ОЭЗ «Липецк», предприятие «Белая дача» проводит разбор сложившейся ситуации.
Первый в России крупномасштабный завод по переработке картофеля фри с инвестициями 8,7 млрд рублей построен группой компаний «Белая дача» с участием американско-нидерландской компании Lamb Weston/Meijer, он 25 апреля открылся в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк». В 2019 году завод планирует выйти на проектную на мощность 200 тыс. тонн в год и полностью покрыть потребности рынка России в картофеле фри.
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