Шесть человек госпитализировали под Липецком после выброса аммиака на заводе «Белая дача»

ТАСС , 31 июля. Шесть человек доставили в Грязинскую районную больницу после выброса аммиака на заводе по переработке и заморозке картофеля фри «Белая дача» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк», сообщили ТАСС в приемном отделении райбольницы.

"Шесть человек ночью около 1:00 мск доставлены с предприятия «Белая дача», у них диагноз — острое отравление аммиаком, у одной женщины — бронхоспазм. Скорая выехала на предприятие около полуночи, в час ночи людей доставили в больницу. Это двое мужчин и четыре женщины, они госпитализированы в отделение терапии в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет", — сказала представитель больницы.

Она добавила, что все это работники завода «Белая дача», он находились на рабочем месте в момент выброса аммиака. «С людьми прибыл в больницу мастер смены, он не пострадал», — добавила собеседница.

По данным Единой дежурной диспетчерской службе Грязинского района, информация о выбросе аммиака на предприятии «Белая дача» в ОЭЗ «Липецк» поступила в 23:55 мск в понедельник, 30 июля. Как добавили в пресс-службе МЧС по Липецкой области , сейчас информацией о выбросе аммиака они не располагают.

Как уточнили в пресс-службе ОЭЗ «Липецк», предприятие «Белая дача» проводит разбор сложившейся ситуации.