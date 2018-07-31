В Орле 29 отремонтированных дворов удачно прошли экспертизу

В областной столице в рамках программы благоустройства в текущем году должны отремонтировать 73 двора. Из них приняты уже 16, сообщает пресс-служба администрации Орла.

Это Московское шоссе, 166; ул. Металлургов, 6; ул. Маринченко, 22; ул. Ляшко, 13, 11; ул. Пушкина, 24; ул. Комсомольская, 370; ул. Планерная, 39, 31/1; ул. Комсомльская, 131,135; ул. Пожарная, 32, 78; ул. Матвеева, 25; ул. Сурена Шаумяна, 26; ул. Ломоносова, 7.

По 29 объектам получены положительные результаты экспертиз специалистов независимой лаборатории «Орелгосзаказчик».

Особенно эффектным получается ремонт, если к благоустройству присоединяется управляющая компания. Тогда помимо нового асфальта, лавочек и урн жители получают окрашенные входные группы и цоколь, обновленные площадки для отдыха и озеленение. Из положительных примеров в администрации приводят взаимодействие с подрядчиками МУП «ЖРЭП (Заказчик)», «Коликом», «ЖЭУ №27», «ЖЭУ №26», «Горцентржилтех», «Наш Дом».

На благоустройство дворов в Орле в 2018 году выделено почти 115 млн рублей. Резервный список территорий содержит еще 38 объектов. Они станут первыми в программе нового года или войдут в ремонт, если образуется экономия по контрактам этого года.

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