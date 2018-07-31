Новую зону отдыха обустроят в районе

Департамент имущества города Москвы готовит проект сноса ветхого здания детского сада на улице Шипиловской. Об этом редактору газеты «Борисовские пруды» сообщили в управе района Орехово-Борисово Северное.

Вопрос о сносе детсада и обустройстве на его месте зоны отдыха подняли на встрече жителей района с Мэром Москвы Сергеем Собяниным . Активистка Наталья Шнейдер спросила у Сергея Семеновича, можно ли решить эту проблему. После оживленной дискуссии Сергей Собянин постановил: заброшенное здание снести, а на территории между домами №23 и №25 по Шипиловской улице разбить парк.

— Это самое оптимальное решение для нас: снести здание и сделать зону отдыха, — заключил Сергей Собянин, — Раз жители этого хотят, то так и сделаем.

Уже через две недели после встречи жителей района с мэром в Департаменте имущества города Москвы стали готовить проект сноса обветшавшего здания детского сада.

— Как только Департамент имущества подготовит документы на снос, сразу начнут разрабатывать программу благоустройства этого места, — рассказали редактору газеты «Борисовские пруды» в управе. — Пока по срокам сориентировать сложно, ведь для этого всего нужно время.

Ныне заброшенное здание детского сада построили еще в советское время, когда район только начинал «обрастать» многоэтажками. После перестройки здесь была частная школа, но в 10-е годы она съехала, и территория оказалась никому не нужна. Здание еще стоит и требует немедленного сноса.

Корреспондент газеты «Борисовские пруды» отправилась на территорию «заброшки» и поделилась своими впечатлениями:

Так начинаются фильмы ужасов, — подумала я, заходя на территорию заброшенного разваливающегося детского сада. Ограждения вокруг некогда милого детского учреждения можно сказать, что нет: покореженные железные воротца, разрушающаяся кирпичная стенка, местами вообще ничего. Там, где «ничего» — протоптана тропинка. По ней я и направилась. На территории буйство зелени, заросли травы и запах сырости. Само здание пестрит всевозможными граффити и надписями. На первом этаже кое-где зияют дырами окна, а на втором они забиты железными листами. Когда-то ухоженные прогулочные веранды тоже разрушены, разрисованы и стоят, растопырив в разные стороны балки. Вид не вдохновляет и не располагает к прогулкам. Думаю, поздно вечером этот пейзаж оживает, поскольку является замечательным местом для сбора маргинальных личностей. Стоит отметить, что все это «великолепие» практически примыкает к детской площадке, на которой играет детвора. Покинув этот островок разрухи, направляюсь во двор, расспросить жителей близлежащих домов.

И молодые родители, и пенсионеры и люди среднего возраста оказались единодушны: «Мы узнали, что на нашу проблему обратил внимание Сергей Собянин, и вместо садика будет разбит сквер. Это как раз то, чего нам очень хотелось».