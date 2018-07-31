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Новую зону отдыха обустроят в районе
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Новую зону отдыха обустроят в районе 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 46 минут назад
Фото: Борисовские пруды
Департамент имущества города Москвы готовит проект сноса ветхого здания детского сада на улице Шипиловской. Об этом редактору газеты «Борисовские пруды» сообщили в управе района Орехово-Борисово Северное.
Вопрос о сносе детсада и обустройстве на его месте зоны отдыха подняли на встрече жителей района с Мэром Москвы Сергеем Собяниным. Активистка Наталья Шнейдер спросила у Сергея Семеновича, можно ли решить эту проблему. После оживленной дискуссии Сергей Собянин постановил: заброшенное здание снести, а на территории между домами №23 и №25 по Шипиловской улице разбить парк.
— Это самое оптимальное решение для нас: снести здание и сделать зону отдыха, — заключил Сергей Собянин, — Раз жители этого хотят, то так и сделаем.
Уже через две недели после встречи жителей района с мэром в Департаменте имущества города Москвы стали готовить проект сноса обветшавшего здания детского сада.
— Как только Департамент имущества подготовит документы на снос, сразу начнут разрабатывать программу благоустройства этого места, — рассказали редактору газеты «Борисовские пруды» в управе. — Пока по срокам сориентировать сложно, ведь для этого всего нужно время.
Ныне заброшенное здание детского сада построили еще в советское время, когда район только начинал «обрастать» многоэтажками. После перестройки здесь была частная школа, но в 10-е годы она съехала, и территория оказалась никому не нужна. Здание еще стоит и требует немедленного сноса.
Корреспондент газеты «Борисовские пруды» отправилась на территорию «заброшки» и поделилась своими впечатлениями:
Так начинаются фильмы ужасов, — подумала я, заходя на территорию заброшенного разваливающегося детского сада. Ограждения вокруг некогда милого детского учреждения можно сказать, что нет: покореженные железные воротца, разрушающаяся кирпичная стенка, местами вообще ничего. Там, где «ничего» — протоптана тропинка. По ней я и направилась. На территории буйство зелени, заросли травы и запах сырости. Само здание пестрит всевозможными граффити и надписями. На первом этаже кое-где зияют дырами окна, а на втором они забиты железными листами. Когда-то ухоженные прогулочные веранды тоже разрушены, разрисованы и стоят, растопырив в разные стороны балки. Вид не вдохновляет и не располагает к прогулкам. Думаю, поздно вечером этот пейзаж оживает, поскольку является замечательным местом для сбора маргинальных личностей. Стоит отметить, что все это «великолепие» практически примыкает к детской площадке, на которой играет детвора. Покинув этот островок разрухи, направляюсь во двор, расспросить жителей близлежащих домов.
И молодые родители, и пенсионеры и люди среднего возраста оказались единодушны: «Мы узнали, что на нашу проблему обратил внимание Сергей Собянин, и вместо садика будет разбит сквер. Это как раз то, чего нам очень хотелось».
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