Комплексы фотовидеофиксации будут устанавливать нарушителей на дорогах

Комплексы фотовидеофиксации будут устанавливать нарушителей на дорогахНарушения автомобилистов на федеральной автодороге в ближайшем будущем будут контролироваться при помощи комплексов фотовидеофиксации.

ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Каспий“» сообщило РИА «Дагестан» название компании, которая стала единственным участником аукциона — это компания из Белгорода ООО «Лаборатория цифрового зрения».

Калмыкии и Устройства для фотовидеофиксации установят на дорогах федерального назначения Астрахани Дагестана . Преимущественное количество фиксаторов будет размещено в Дагестане — 96 штук. В целом будет выделен 131 комплекс.

Оборудование будет приобретено за счет федеральных средств. По данным источника, работы по установке фотовидеофиксации будут выполнены в срок до конца мая 2019 года.

Фото: «Итоги»