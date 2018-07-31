Комплексы фотовидеофиксации будут устанавливать нарушителей на дорогах 

Комплексы фотовидеофиксации будут устанавливать нарушителей на дорогахНарушения автомобилистов на федеральной автодороге в ближайшем будущем будут контролироваться при помощи комплексов фотовидеофиксации.
ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Каспий“» сообщило РИА «Дагестан» название компании, которая стала единственным участником аукциона — это компания из Белгорода ООО «Лаборатория цифрового зрения».
Устройства для фотовидеофиксации установят на дорогах федерального назначения Астрахани, Калмыкии и Дагестана. Преимущественное количество фиксаторов будет размещено в Дагестане — 96 штук. В целом будет выделен 131 комплекс.
Оборудование будет приобретено за счет федеральных средств. По данным источника, работы по установке фотовидеофиксации будут выполнены в срок до конца мая 2019 года.
Фото: «Итоги»