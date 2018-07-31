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В Усть-Коксинском районе прошел эколого-волонтерский марафон
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В Усть-Коксинском районе прошел эколого-волонтерский марафон 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Волонтеры добровольческих организаций «Окрыленные», «Дружина», «Агентство добрых дел» и регионального отделения «Молодой Гвардии» Республики Алтай 28-29 июля посетили Усть-Коксинский район для проведения эколого-волонтерских мероприятий, посвященных Году добровольца в России. Об этом сообщает пресс-служба заповедника «Катунский».
Участниками «Марафона добрых дел» также стали сотрудники Катунского заповедника, члены детских экоклубов «Рубикон» и «Пегас», а также педагоги и учащиеся усть-коксинской школы.
"Такие мероприятия, которые способствуют воспитанию экологически грамотного поколения, несомненно, важны и нужны. Необходимо, чтобы каждый житель нашего региона понимал, уважал и ценил природу нашего прекрасного края и задумался над существующими экологическими проблемами и их решением", — отметила и.о. руководителя движения волонтеров-организаторов в Республике Алтай «Агентство добрых дел» и волонтер «Молодой Гвардии» Эркелей Бекова.
Также сотрудники заповедника и представители добровольческих организаций Республики Алтай обсудили дальнейшие планы совместной работы.
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