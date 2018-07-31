В Усть-Коксинском районе прошел эколого-волонтерский марафон

Участниками «Марафона добрых дел» также стали сотрудники Катунского заповедника, члены детских экоклубов «Рубикон» и «Пегас», а также педагоги и учащиеся усть-коксинской школы.

"Такие мероприятия, которые способствуют воспитанию экологически грамотного поколения, несомненно, важны и нужны. Необходимо, чтобы каждый житель нашего региона понимал, уважал и ценил природу нашего прекрасного края и задумался над существующими экологическими проблемами и их решением", — отметила и.о. руководителя движения волонтеров-организаторов в Республике Алтай «Агентство добрых дел» и волонтер «Молодой Гвардии» Эркелей Бекова.

Также сотрудники заповедника и представители добровольческих организаций Республики Алтай обсудили дальнейшие планы совместной работы.