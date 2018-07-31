Новый глава города и загранпаспорт за 5000 рублей: что ждет ижевчан в августе?

Последний месяц лета внесет немало новшеств в жизнь жителей Ижевска . О том, что изменится в августе во всех сферах жизни в нашем материале.

С 1 августа работающих пенсионеров ожидает повышение пенсии. Оно будет соответствовать количеству набранных за прошлый год баллов, поэтому перерасчет текущих выплат коснется лишь тех пенсионеров, которые в 2017 году работали легально. Максимальная прибавка составит 3 балла, которые в денежном эквиваленте равны 235,74 рубля.

Билеты на поезда

С 1 августа на билетах поездов дальнего следования и пригородного сообщения начнут указывать не московское, а местное время прибытия и отправления. Для удобства, также пропишут и разницу во времени со столицей России : Отправление в ЧЧ:ММ по местному времени (МСК+3). Изменения коснутся также информационных табло, расположенных на вокзалах и в поездах.

Увеличение пошлин

С 3 августа увеличится размер госпошлины на получение биометрического загранпаспорта, водительских прав и свидетельства о регистрации автомобиля нового образца.

Так пошлина на получение загранпаспорта для лиц младше 14 лет составит 2 500 рублей, а для всех остальных 5 000 рублей (вместо 1 500 и 3 500 рублей соответственно).

Оформление прав так называемого нового образца обойдется в 3 тыс. рублей (раньше процедура стоила 2 тыс. рублей), а оформление свидетельства о регистрации автомобиля на пластиковой основе, в том числе взамен утраченного, в 1,5 тыс. рублей.

Цена на водку

В конце августа ожидается рост цен на водку и ликероводочные напитки крепостью 37-39%. Минимальная стоимость бутылки 0,5 составит 205 рублей (сейчас 196 рублей).

В Ижевске Сертификаты допобразования

С 1 августа в Ижевске начинается выдача сертификатов дополнительного образования для детей 5-18 лет. Родители, получившие такой сертификат, смогут оплатить им посещение платных кружков и секций.

Его стоимость определяется отдельно для каждого муниципалитета и составляет 9-14 тысяч рублей, обналичить эту сумму нельзя. Получить сертификат можно в своем районе:

Индустриальный район:

Центр эстетического воспитания (Воткинское шоссе, 132); школа 64 (ул. Халтурина, 150); 69 (ул. Дзержинского, 71); 84 (ул. Тимирязева, 23а);Школа кадетского движения (ул. Буммашевская, 50); гимназия 56 (ул. Удмуртская, 230).

Ленинский район:

Центр детского творчества (ул. Клубная, 50а); школа 10 (ул. Степная, 81); 55 (ул. Автономная, 23); 60 (ул. Тверская, 58); 85 (ул. Оружейника Драгунова, 74); 89 (Заречное шоссе, 37).

Октябрьский район:

Центр творческого развития Октябрьский (ул. 5-я Подлесная, 44); школа 28 (пер. Широкий, 71а); 70 (ул. Школьная, 54); 87 (ул. Холмогорова, 37); 88 (ул. Пушкинская, 285); гимназия 83 (ул. Холмогорова, 22); Дворец детского (юношеского) творчества.

Устиновский район:

Центр детского творчества Устиновского района (ул. Труда, 2; ул. Союзная, 75); школа 32 (ул. Молодежная, 26); 71 (ул. Короткова, 17а); 76 (ул. Барышникова, 51); 81 (ул. Союзная, 149); 93 (ул. Ворошилова, 66).

Первомайский район:

Дом детского творчества Первомайского района (ул. Советская, 22Б); школа 57 (ул. Восточная, 12); 58 (ул. Краева, 50); 74 (ул. Ленина, 168); школа Гармония (ул. К. Либкнехта, 24).

Документы, необходимые для получения сертификата: свидетельство о рождении или паспорт гражданина РФ (если ребенок старше 14 лет); паспорт родителя; свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. Для ребенка от 14 лет отметка в паспорте; СНИЛС ребенка.

Выборы главы

10 августа в Ижевске пройдет заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы города. 13 заявленных кандидатов представят свои программы и предложения перед комиссией, в которую входят представители городской думы и представители от главы республики. Далее комиссия предоставит на утверждение депутатам городской думы несколько кандидатов. Дата, когда нового главу представят ижевчанам, пока не известна.

Фото: Диля Ахмадишина Новый сквер

18 августа прямо за зданием администрации Ижевска состоится открытие нового общественного пространства города Открытого сада. На месте старого пустыря в 6 тысяч квадратных метров появятся сцена, детская игровая площадка и беседки. Открытие будет сопровождаться праздничными мероприятиями.

100 лет Ижевско-Воткинскому восстанию

Кстати, в августе в Удмуртии вспоминают Ижевско-Воткинское восстание, произошедшее ровно 100 лет назад.

7 августа будет организована автобусная экскурсия Ижевское восстание на карте города, которая пройдет по историческому маршруту, восстановленному по карте штаба Азинской дивизии. Горожанам расскажут о событиях вековой давности и о том, как за это время изменился город.

Экскурсия стартует 7 августа в 18.00 от площади Оружейников. Запись по телефону 57-63-47, ВЦ Галерея.