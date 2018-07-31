Палатка с мороженым заработала в парке «Северные дубки»

В парке «Северные дубки» начали продавать мороженое. Палатка располагается у входа в парк рядом с домом 71 по Керамическому проезду. С просьбой открыть ларёк с мороженым к мэру Москвы Сергею Собянину обратился житель дома 65 по Керамическому проезду Николай Иванов

— Я хожу гулять в парк со своим внуком Артёмом. В парке есть детские и спортивные площадки. Артёмка охотно играет на них с другими ребятишками, которых в парке всегда много, — рассказал он. — Будет хорошо, если в парке станут продавать мороженое. А то бегать за ним в магазин по соседству неудобно.

— Поручу департаменту торговли, чтобы они посмотрели, можно ли это сделать, — ответил Сергей Собянин. — Мы разыграем конкурс, пусть ставят палатку и торгуют. Но чтобы не китайским ширпотребом и палёной водкой, а только тем, что вы сказали.

Палатка открылась в конце июля. По словам продавца Людмилы Артёменковой, здесь помимо мороженого можно купить прохладительные напитки и кондитерские изделия. Режим работы палатки — с 8.00 до 21.00.

— Каждый день приходит по 50–60 покупателей. Наибольшим спросом пользуются классический пломбир и эскимо, — рассказала Людмила.