Ещё
Палатка с мороженым заработала в парке «Северные дубки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Палатка с мороженым заработала в парке «Северные дубки» 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В парке «Северные дубки» начали продавать мороженое. Палатка располагается у входа в парк рядом с домом 71 по Керамическому проезду. С просьбой открыть ларёк с мороженым к мэру Москвы Сергею Собянину обратился житель дома 65 по Керамическому проезду Николай Иванов.
— Я хожу гулять в парк со своим внуком Артёмом. В парке есть детские и спортивные площадки. Артёмка охотно играет на них с другими ребятишками, которых в парке всегда много, — рассказал он. — Будет хорошо, если в парке станут продавать мороженое. А то бегать за ним в магазин по соседству неудобно.
— Поручу департаменту торговли, чтобы они посмотрели, можно ли это сделать, — ответил Сергей Собянин. — Мы разыграем конкурс, пусть ставят палатку и торгуют. Но чтобы не китайским ширпотребом и палёной водкой, а только тем, что вы сказали.
Палатка открылась в конце июля. По словам продавца Людмилы Артёменковой, здесь помимо мороженого можно купить прохладительные напитки и кондитерские изделия. Режим работы палатки — с 8.00 до 21.00.
— Каждый день приходит по 50–60 покупателей. Наибольшим спросом пользуются классический пломбир и эскимо, — рассказала Людмила.
Управа района Восточное Дегунино города Москвы: последние новости
Волонтеры приюта «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине ищут хозяев для спортивной собаки Вирджинии Пенсионеры займутся йогой в парке «Дубки» 31 июля Во дворах на Дубнинской и в Керамическом проводят благоустройство
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России136
Ждать недолго: когда кончится лето10
Захарова оценила новый «удар» по Крыму153
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца74
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост247
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:16
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Шоу-бизнес
00:56
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение