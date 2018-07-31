Врачи больницы им. В. В. Виноградова обеспечили медицинский контроль участникам забега «Будь в форме»

Врачи больницы им. В. В. Виноградова сопровождали спортивный забег «Будь в форме», организованный Молодежным Советом ОНФ Москвы , который состоялся минувшие выходные в парке 850-летия Москвы.

В минувшие выходные специалисты городской клинической больницы им. В. В. Виноградова врач-реаниматолог Сторчай Марина и травматолог-ортопед Сидорук Кирилл сопровождали летнее спортивное мероприятие «Будь в форме», ведь без медицинского контроля в таких мероприятиях не обойтись. Так, после забега одной участнице стало не очень хорошо — физическая нагрузка привела к тахикардии, головокружению и заложенности в ушах. И врачи моментально пришли на помощь: спортсменку быстро привели в порядок, и он, вместе с семьей продолжила наслаждаться свежим воздухом и отличной погодой.