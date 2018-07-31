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Мастер-класс «Соломенные поделки» провели в Некрасовке
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Мастер-класс «Соломенные поделки» провели в Некрасовке 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
В центре «Жулебино» филиал «Некрасовка» в отделении социальных коммуникаций и активного долголетия прошел мастер-класс «Соломенные поделки» из подручных материалов, которые участники проекта собрали и привезли со своих дачных участков. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Благодаря нашему активному участнику проекта Трушину Николаю Михайловичу, который поделился и обучил ремеслу работы с соломой, другие активные участники теперь тоже владеют этой техникой, — пояснил специалист центра.
Напомним, что центр расположен по адресу Рождественская улица, дом 21, корпус 5. (ис)
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