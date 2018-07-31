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Опубликован Обзор политики валютного контроля стран «Пояса и пути»
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Опубликован Обзор политики валютного контроля стран «Пояса и пути» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 31 июля /Синьхуа/ — Государственное управление валютного контроля КНР в понедельник опубликовало Обзор политики валютного контроля стран «Пояса и пути», который нацелен на активное содействие сотрудничеству в рамках «Пояса и пути» и предоставление более богатой информации о соответствующей политике.
Сообщается, что данный документ составлен на основе годовых отчетов МВФ и материалов, размещенных на официальных сайтах ведомств валютного контроля соответствующих стран. В нем проведена подборка, перевод и упорядочивание политик валютного контроля стран «Пояса и пути» с точки зрения разных аспектов.
Обзор предоставляет богатую справочную информацию для банков, предприятий и других субъектов рынка, которые принимают участие в торговой и инвестиционной деятельности в рамках «Пояса и пути». -0-
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