Ещё
На Ставрополье намерены возобновить выращивание хлопка в промышленных масштабах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Ставрополье намерены возобновить выращивание хлопка в промышленных масштабах 

ТАСС 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 31 июля. /ТАСС/. Три района Ставрополья в этом году соберут первый за последние 50 лет урожай хлопка. В регионе намерены возобновить выращивание этой культуры в промышленных масштабах, сообщил во вторник губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
"Подзабытые на Ставрополье «хлопковые» пейзажи можно увидеть в Изобильненском, Ипатовском и Нефтекумском городских округах. Первый урожай после полувекового перерыва будем собирать во второй половине сентября", — написал он.
Глава региона отмечает, что «этот год экспериментальный, и пока „новой старой“ культурой засеяно всего несколько сот гектаров», но «уже сейчас ясно, что Ставрополье вновь готово стать хлопководческим регионом». «Сегодня в России используется исключительно импортное хлопковое сырье. Рассчитываю, что очень скоро отечественная легкая промышленность будет пользоваться нашим, ставропольским хлопком», — написал Владимиров.
ТАСС: последние новости
Роскосмос: перестановки в космической отрасли продолжатся в ближайшее время Шесть человек госпитализировали под Липецком после выброса аммиака на заводе "Белая дача" ЦБ разрешил страховщикам не продавать электронное ОСАГО посредникам
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье рухнул пешеходный мост120
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав98
Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике
Запашный экстренно госпитализирован24
Внуки Исмаилова живут в нищете35
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
11:58
Почему пора брать ипотеку
Личный счет Недвижимость
02:06
Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике
В мире
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:14
МИД опубликовал «целебное фото» Лаврова
Политика
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение