На Ставрополье намерены возобновить выращивание хлопка в промышленных масштабах 

ПЯТИГОРСК, 31 июля. /ТАСС/. Три района Ставрополья в этом году соберут первый за последние 50 лет урожай хлопка. В регионе намерены возобновить выращивание этой культуры в промышленных масштабах, сообщил во вторник губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
"Подзабытые на Ставрополье «хлопковые» пейзажи можно увидеть в Изобильненском, Ипатовском и Нефтекумском городских округах. Первый урожай после полувекового перерыва будем собирать во второй половине сентября", — написал он.
Глава региона отмечает, что «этот год экспериментальный, и пока „новой старой“ культурой засеяно всего несколько сот гектаров», но «уже сейчас ясно, что Ставрополье вновь готово стать хлопководческим регионом». «Сегодня в России используется исключительно импортное хлопковое сырье. Рассчитываю, что очень скоро отечественная легкая промышленность будет пользоваться нашим, ставропольским хлопком», — написал Владимиров.