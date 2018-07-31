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Эксперт: Бойко оправдает Януковича за 20 минут
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Эксперт: Бойко оправдает Януковича за 20 минут 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Такое мнение высказал блогер, юрист Максим Дижечко в эфире канала Espreso.TV.
«Весь этот процесс не имеет никакого практического смысла. Что изменится после вынесения приговора экс-президенту? Прекратится война на востоке страны, олигархи перестанут обворовывать граждан, прекратится подкуп населения на выборах или кто-то из кандидатов откажется идти на президентские выборы?», — заявил он.
По его мнению, это просто информационный повод для отвлечения населения, не имеющий никакого практического применения.
«Если оппозиционер Юрий Бойко станет президентом, он оправдает Януковича в этом же суде за 20 мин », — сказал эксперт.
Оболонский суд Киева 31 июля назначил шестого бесплатного адвоката от государства для защиты экс-президента Януковича, несмотря на то, что подсудимый не просил суд об этом и это противоречит судебному законодательству. Суд принял такое решение в ответ на демарш договорных адвокатов Януковича, которые срывают судебные заседания, требуя допроса всех свидетелей по делу.
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